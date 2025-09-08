به گزارش خبرگزاری مهر، مهران سالاریه رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده باهدف کاهش آلودگی هوا و بهینه‌سازی مصرف سوخت با تشریح جزئیات این طرح، از تسهیلات ویژه‌ای خبر داد که برای ترغیب شهروندان به نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده در نظر گرفته شده است.

وی در ابتدا به نواقص و عقب‌افتادگی‌های موجود در طرح‌های قبلی اشاره کرد و گفت: تا کنون طرح جامع و گسترده‌ای برای نوسازی موتورسیکلت‌ها در سطح ملی اجرا نشده است. اگرچه در سال گذشته برخی اقدامات محدود و پراکنده انجام شد، اما این بار قرار است طرح به‌صورت گسترده و منسجم اجرا شود.

این کارشناس در ادامه به تسهیلات در نظر گرفته شده برای این طرح اشاره کرد و افزود: تسهیلات خوبی برای نوسازی موتورسیکلت‌ها در نظر گرفته شده است. مبلغ تسهیلات نزدیک به ۱۵۰ میلیون تومان با سود ۴ درصد است که با کمترین آورده، امکان نوسازی موتورسیکلت‌ها را فراهم می‌کند.

وی همچنین به فرایند ثبت‌نام اشاره کرد و گفت: ثبت‌نام از ۲۴ مردادماه آغاز شده و تاکنون حدود ۱۳ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند. بخشی از این ثبت‌نام‌ها از طریق پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی انجام شده است. انتظار داریم این پلتفرم‌ها زیرمجموعه‌های خود را بیشتر ترغیب کنند تا در این طرح مشارکت داشته باشند.

این کارشناس بر اولویت‌بندی در اجرای طرح تأکید کرد و گفت: اولویت اصلی با موتورسیکلت‌هایی است که در پلتفرم‌های کسب‌وکارهای حمل‌ونقل فعال هستند. این موتورسیکلت‌ها به دلیل استفاده مداوم، نقش بیشتری در آلودگی هوا و مصرف سوخت دارند؛ بنابراین، ابتدا این دسته از موتورسیکلت‌ها فراخوانده می‌شوند و در صورت عدم مراجعه، خودمان اقدام به شناسایی و تماس با مالکانشان خواهیم کرد.

وی همچنین در رادیو گفت‌وگو به شرایط موتورسیکلت‌های مشمول طرح اشاره کرد و گفت: موتورسیکلت‌ها باید حداقل ۶ سال کارکرده باشند تا مشمول طرح نوسازی شوند. این موتورسیکلت‌ها عموماً کاربراتوری هستند و به دلیل فرسودگی، نیاز به جایگزینی دارند.

سالاریه در بخش دیگری از سخنان خود به نقش شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: شرکت‌های تولیدکننده داخلی نیز شرایط خوبی برای خرید موتورسیکلت‌های نو در نظر گرفته‌اند. بااین‌حال، تسهیلات ما شرایط بهتری دارد و امیدواریم این تفاوت بتواند انگیزه بیشتری برای مشارکت شهروندان ایجاد کند.

وی در پایان بر لزوم مشارکت فعال شهروندان تأکید کرد و گفت: هدف اصلی ما کاهش آلودگی هوا و بهینه‌سازی مصرف سوخت است؛ بنابراین، از همه صاحبان موتورسیکلت‌ها، به‌ویژه آنهایی که از موتورسیکلت‌های خود به‌صورت روزانه استفاده می‌کنند، دعوت می‌کنیم در این طرح مشارکت داشته باشند. این طرح نه‌تنها به بهبود کیفیت هوا کمک می‌کند، بلکه می‌تواند گامی مهم در جهت توسعه پایدار حمل‌ونقل شهری باشد.

وی افزود: طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده یکی از اقدامات مهم در حوزه محیط‌زیست و حمل‌ونقل شهری است که امید می‌رود با مشارکت فعال شهروندان و حمایت دولت، نتایج مثبتی در پی داشته باشد. با اجرای این طرح، نه‌تنها آلودگی هوا کاهش می‌یابد، بلکه مصرف سوخت نیز بهینه‌سازی شده و گامی مهم در جهت توسعه پایدار برداشته می‌شود.

سالاریه به اهمیت آگاهی‌سازی عمومی اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و ترغیب شهروندان به مشارکت در این طرح دارند. امیدواریم با همکاری رسانه‌ها، بتوانیم این پیام را به شکل گسترده‌ای منتشر کرده و مشارکت حداکثری را جلب کنیم.

وی افزود: این طرح تنها با مشارکت فعال شهروندان به نتیجه خواهد رسید؛ بنابراین، از همه صاحبان موتورسیکلت‌ها درخواست می‌کنیم تا با ثبت‌نام در این طرح، گامی مهم در جهت بهبود کیفیت هوا و توسعه پایدار حمل‌ونقل شهری بردارند.

سالاریه گفت: با اجرای این طرح، امید می‌رود که نه‌تنها آلودگی هوا کاهش یابد، بلکه گامی مهم در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار برداشته شود. طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده، با تسهیلات ویژه و شرایط آسان، فرصتی طلایی برای صاحبان موتورسیکلت‌ها است تا با مشارکت در این طرح، به بهبود محیط‌زیست و حمل‌ونقل شهری کمک کنند.