زلزله ۳.۶ ریشتری در دوبرجی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر حوالی شهر دوبرجی مرکز بخش فورگ شهرستان داراب در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی مخابره نشده است.