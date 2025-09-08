  1. استانها
  2. فارس
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

زلزله ۳.۶ ریشتری در دوبرجی فارس

زلزله ۳.۶ ریشتری در دوبرجی فارس

داراب- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر حوالی شهر دوبرجی مرکز بخش فورگ شهرستان داراب در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر حوالی شهر دوبرجی مرکز بخش فورگ شهرستان داراب در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی مخابره نشده است.

