۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

یازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت» از هجده شهریور آغاز به کار می‌کند

یازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»، از ۱۸ شهریور هم‌زمان با نشست خبری مهدی کلانتری دبیر نمایشگاه و مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی، در شبستان مصلی امام خمینی (ره) آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری یازدهمین دوره نمایشگاه «ایران‌نوشت» با حضور خانواده‌های شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه فردا، ۱۸ شهریور، ساعت ۱۵ در شبستان مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

در این نشست، مهدی کلانتری دبیر نمایشگاه و مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی نیز حضور خواهند داشت.

یازدهمین دوره نمایشگاه «ایران‌نوشت» با محوریت شهدای دفاع مقدس و شهدای هوافضا، محصولات و تولیدات جدید ایرانی را رونمایی خواهد کرد.

این دوره از نمایشگاه با حضور فعالین حوزه نوشت افزار، خانواده شهدا و اهالی رسانه آغاز به کار خواهد کرد.

یازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت» از ۱۸ تا ۲۸ شهریور، به مدت ۱۱ روز در مصلای امام خمینی (ره) برپا می‌شود و هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۱ میزبان دانش‌آموزان، محصلان و سایر علاقه‌مندان خواهد بود.

کد خبر 6583595
جواد شیخ الاسلامی

