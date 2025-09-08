انهدام ۵۰ ساختمان در غزه در یک روز برای کوچ اجباری مردم

به گزارش خبرگاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه به بمباران شدید محله‌های شهر غزه ادامه داد و ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشت. این در حالی است که دفاع مدنی غزه روز گذشته تخریب بیش از ۵۰ ساختمان را ثبت و اعلام کرد که تعداد بیشتری از کودکان در نتیجه قحطی مداوم در نوار غزه به شهادت رسیدند.

منابع بیمارستانی در نوار غزه شهادت ۲۱ نفر را در اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی از بامداد امروز ثبت کردند که ۱۴ نفر از آنها در شهر غزه بودند.

یک منبع در مجتمع پزشکی الشفاء از شهادت دو نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر در بمباران یک آپارتمان مسکونی در منطقه الرمال و غرب شهر غزه در سحرگاه امروز خبر داد.

خدمات آمبولانس و اورژانس از زخمی شدن تعدادی از فلسطینیان در حمله هوایی به خانه‌ای در منطقه الیرموک در شهر خبر دادند.

ارتش اسرائیل همچنین بمباران مقر باشگاه ورزشی الجزیره را که پناهگاه آوارگان در مرکز شهر غزه است، از سر گرفت. هلال احمر فلسطین از زخمی شدن ۱۵ نفر از جمله کودکان خبر داد.

از سوی دیگر، رادیو اسرائیل گزارش داد که بمباران شدیدی محله‌های النصر و الشیخ رضوان در شهر را هدف قرار داده است.

دفاع مدنی در نوار غزه از تخریب کامل بیش از ۵۰ ساختمان در روز گذشته خبر داده و اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ ساختمان نیز به طور جزئی آسیب دیدند که تعدادی از آنها ساختمان‌های بلندمرتبه هستند که هزاران شهروند را در خود جای داده بودند.

محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی، در این رابطه گفت که ارتش اسرائیل عمداً ساختمان‌های احاطه شده با چادرهای آوارگان و مراکز پناهندگی را هدف قرار می‌دهد که منجر به تخریب بیش از ۲۰۰ چادر در نتیجه بمباران ساختمان‌های مجاور آنها شده است.

وی اشاره کرد که بمباران همچنین باقی‌مانده مساجد و زمین‌های بازی در شهر غزه را نیز شامل شده است. وی توضیح داد که اشغالگران عمداً به این شیوه بمباران می‌کنند تا سیاست کوچ اجباری را تقویت کنند.

به نوشته الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی به تخریب بلوک‌های مسکونی کامل در شهر غزه ادامه می‌دهد و باقی‌مانده برج‌ها و ساختمان‌های چند طبقه را هدف قرار می‌دهد تا زمینه را برای حمله و اشغال شهر در چارچوب عملیات «ارابه‌های گیدئون ۲» فراهم کند.