  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

آغاز طرح ساماندهی دستفروشان خیابان ولیعصر (عج) از امروز

آغاز طرح ساماندهی دستفروشان خیابان ولیعصر (عج) از امروز

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از آغاز طرح ساماندهی دستفروشان خیابان ولیعصر (عج) از امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامی‌پناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، از آغاز طرح ساماندهی دستفروشان در محدوده ولیعصر از امروز ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: یکی از محورهای مورد انتظار مردم، اعضای شورای شهر و شهردار تهران، ساماندهی میدان ولیعصر بود. در این محدوده، به‌ویژه از سمت خیابان زرتشت، تعداد قابل توجهی دست‌فروش فعالیت می‌کنند و لازم است این موضوع با توجه به شرایط منطقه ساماندهی شود.

وی افزود: با محوریت شهرداری منطقه ۶ و برگزاری جلسات متعدد، بسترهای فرهنگی و رسانه‌ای این اقدام فراهم شد. همچنین هماهنگی‌هایی با دادستانی تهران و معاون دادستان صورت گرفت تا ساماندهی در محل انجام شود. این ساماندهی به معنای برخورد با دست‌فروشان نیست، بلکه هدف آن ایجاد انضباط و شرایط مشخص برای فعالیت است؛ به‌گونه‌ای که هم شهروندان بتوانند بدون مشکل عبور و مرور داشته باشند و هم دستفروشان در چارچوب ضوابط امرار معاش کنند.

اقوامی‌پناه تأکید کرد: باید فضایی وجود داشته باشد که تحت نظارت باشد و انضباط لازم در آن برقرار شود تا مشکلات و نگرانی‌های مردم در این زمینه برطرف شود. اتباع خارجی که به‌صورت دستفروش در این منطقه فعالیت دارند، از محل طرد می‌شوند و سایر دستفروشان فعلاً در مکان‌های فعلی با شرایط و برنامه مشخص ساماندهی خواهند شد. در این مرحله غرفه‌ای برای آنها در نظر گرفته نشده و تنها نظم‌بخشی به محل فعالیت دنبال می‌شود.

وی درباره جزئیات طرح توضیح داد: مقرر شده است هر دستفروش در محدوده‌ای مشخص مستقر شود و پیمانکار مربوطه شرایط لازم را فراهم کند؛ از جمله نصب چتر در تابستان برای محافظت از گرما و ایجاد تناسب با فضای میدان ولیعصر. محدوده اجرای این طرح از میدان ولیعصر تا خیابان زرتشت خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در پایان گفت: در این طرح، شهرداری منطقه ۶ به‌عنوان فرمانده محور عمل می‌کند، شرکت ساماندهی متولی اصلی است و یگان حفاظت شهرداری تهران نیز برای اجرای موضوع همکاری خواهد داشت. محوریت کلی این ساماندهی برعهده معاونت خدمات شهری شهرداری تهران است.

کد خبر 6583772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها