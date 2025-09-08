آغاز طرح ساماندهی دستفروشان خیابان ولیعصر (عج) از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامیپناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، از آغاز طرح ساماندهی دستفروشان در محدوده ولیعصر از امروز ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: یکی از محورهای مورد انتظار مردم، اعضای شورای شهر و شهردار تهران، ساماندهی میدان ولیعصر بود. در این محدوده، بهویژه از سمت خیابان زرتشت، تعداد قابل توجهی دستفروش فعالیت میکنند و لازم است این موضوع با توجه به شرایط منطقه ساماندهی شود.
وی افزود: با محوریت شهرداری منطقه ۶ و برگزاری جلسات متعدد، بسترهای فرهنگی و رسانهای این اقدام فراهم شد. همچنین هماهنگیهایی با دادستانی تهران و معاون دادستان صورت گرفت تا ساماندهی در محل انجام شود. این ساماندهی به معنای برخورد با دستفروشان نیست، بلکه هدف آن ایجاد انضباط و شرایط مشخص برای فعالیت است؛ بهگونهای که هم شهروندان بتوانند بدون مشکل عبور و مرور داشته باشند و هم دستفروشان در چارچوب ضوابط امرار معاش کنند.
اقوامیپناه تأکید کرد: باید فضایی وجود داشته باشد که تحت نظارت باشد و انضباط لازم در آن برقرار شود تا مشکلات و نگرانیهای مردم در این زمینه برطرف شود. اتباع خارجی که بهصورت دستفروش در این منطقه فعالیت دارند، از محل طرد میشوند و سایر دستفروشان فعلاً در مکانهای فعلی با شرایط و برنامه مشخص ساماندهی خواهند شد. در این مرحله غرفهای برای آنها در نظر گرفته نشده و تنها نظمبخشی به محل فعالیت دنبال میشود.
وی درباره جزئیات طرح توضیح داد: مقرر شده است هر دستفروش در محدودهای مشخص مستقر شود و پیمانکار مربوطه شرایط لازم را فراهم کند؛ از جمله نصب چتر در تابستان برای محافظت از گرما و ایجاد تناسب با فضای میدان ولیعصر. محدوده اجرای این طرح از میدان ولیعصر تا خیابان زرتشت خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در پایان گفت: در این طرح، شهرداری منطقه ۶ بهعنوان فرمانده محور عمل میکند، شرکت ساماندهی متولی اصلی است و یگان حفاظت شهرداری تهران نیز برای اجرای موضوع همکاری خواهد داشت. محوریت کلی این ساماندهی برعهده معاونت خدمات شهری شهرداری تهران است.
