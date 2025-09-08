برج «رویا» هدف قرار گرفت و با خاک یکسان شد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری اعلام کردند که جنگنده های رژیم صهیونیستی برج الرویا در شهر غزه را هدف قرار داده و آن را با خاک یکسان کردند.

چند روز قبل نیز دو برج مسکونی دیگر از سوی ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته و با خاک یکسان شده بود.

از سوی دیگر منابع پزشکی اعلام کردند که در حملات امروز ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه تا این لحظه ۳۹ نفر به شهادت رسیدند.

این منابع بیان کردند که ۲۵ نفر از این افراد در حملات به شهر غزه شهید شدند.

همچنین از صبح امروز ۶ نفر از غیرنظامیان فلسطینی در صف دریافت کمک‌های غذایی در جنوب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه هدف شلیک اشغالگران اسرائیلی قرار گرفته و به شهادت رسیدند.