تقویت و تعمیق حوزه انقلابی یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاسیه مدیران مدارس علمیه استان آذربایجان شرقی روز دوشنبه با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محمد استوار میمندی مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه برگزار شد.

در این نشست، مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ابراز کرد: امیدوارم جامعه روحانیت مورد عنایت و دعای خیر رسول خدا (ص) قرار گیرد.

وی با تأکید بر جایگاه تاریخی حوزه‌های علمیه در تربیت شاگردان مکتب اهل‌بیت (ع)، گفت: حوزه‌های علمیه توسط امام صادق (ع) و شاگردان ایشان تأسیس شده و مدیران، مسئولان و اساتید برای تربیت شاگردان این مکتب، مجاهدت می‌کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین استوارمیمندی به بیان دو روایت درباره پیامبر اکرم (ص) از زبان امام علی (ع) و روایتی از امام صادق (ع) پرداخت.

وی این روایات را مرتبط با رسالت حوزه‌های علمیه دانست و خاطرنشان کرد: این روایات نشان‌دهنده جایگاه والای خدمت‌گزاران مکتب اهل‌بیت (ع) است.

وی با اشاره به روایتی از امام جواد (ع) که از قول امام صادق (ع) نقل شده، به تبیین جایگاه والای طلاب و خدمت‌گزاران مکتب اهل‌بیت (ع) پرداخت، بر اساس این روایت، شیعیان واقعی در قیامت به ائمه متصل می‌شوند و در جایگاهی والا قرار می‌گیرند.

مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه تأکید کرد: این روایت نشان‌دهنده عظمت خدمت در راه آرمان‌های امام صادق (ع) است.

وی با اشاره به حوادث اخیر و حمله رژیم صهیونیستی به خاک کشور، بر لزوم آمادگی حوزه‌های علمیه برای شرایط سخت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین استوارمیمندی ابراز کرد: پس از حمله اخیر، قرارگاه جنگ ترکیبی حوزه‌های علمیه با هدف هماهنگی نهادهای حوزوی و تقویت نقش‌آفرینی روحانیت در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی تشکیل شد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره نقش حوزه‌های علمیه در پاسداری از انقلاب اسلامی، گفت: ایشان فرمودند حوزه علمیه قم مادر انقلاب است و اگر حوزه انقلابی نباشد و مراقبت از انقلاب نکند، انقلاب به انحراف کشیده می‌شود.

مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: حوزه انقلابی باید تقویت، توسعه و تعمیق یابد و این امر باید از کف مدارس علمیه برنامه‌ریزی شود.

وی تصریح کرد: طلبه انقلابی باید دارای وسعت نظر، عمق نگاه و توانایی تحلیل مسائل مبتنی بر مبانی صحیح باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین استوارمیمندی بر لزوم تشکیل قرارگاه‌های استانی و شهرستانی با محوریت مدیران حوزه‌های علمیه و امامان جمعه تأکید کرد و یادآور شد: این قرارگاه‌ها باید برای سخت‌ترین شرایط برنامه‌ریزی کنند و شبکه‌های اجتماعی و مردمی را برای راهبری جامعه تقویت نمایند.

وی تصریح کرد: روحانیت باید با انسجام و هماهنگی، نقش محوری خود در هدایت جامعه را ایفا کند و مانع از انحراف انقلاب اسلامی شود.

این اجلاسیه با حضور مدیران مدارس علمیه استان آذربایجان شرقی و با هدف بررسی راهکارهای تقویت نقش حوزه‌های علمیه در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی برگزار شد.