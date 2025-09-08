به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» درباره اقدامات و برنامههای یک ساله دولت سیزدهم و چهاردهم، ضمن تبریک هفته وحدت، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری سالها است شعارهایی با محوریت اقتصادی و معیشتی برای کشور مشخص میکنند، وزارت کشور هرچند نقش مستقیمی در این حوزه ندارد، اما نقش مهمی ایفا میکند.
وی افزود: هر تصمیمی که در مرکز کشور و هیئت دولت گرفته میشود، باید در استانها توسط استانداران بهعنوان حلقه وصل، هماهنگکننده اجرای سیاستهای کلان دولت باشد. به عنوان مثال در حوزه انرژی و برق، متولی اصلی وزارت نیرو است، اما در استانها استانداران باید پای کار باشند و فقط موضوع تهیه پنل خورشیدی نیست؛ بلکه بسیاری از زمینهها از جمله تأمین زمین و هماهنگیهای محلی نیز باید انجام شود.
وزیر کشور ادامه داد: به همین دلیل وزارت کشور با ۳۱ استانداری، ۵۰۰ فرمانداری، ۱۲۰۰ بخشداری و ۴۰ هزار دهیاری نقش پیشران و هماهنگکننده در اجرای تصمیمات اقتصادی و معیشتی دولت در سراسر کشور را دارد و اگر نقصی هم وجود داشته باشد، وزارت کشور در آن نقش سهیم است.
مؤمنی ادامه داد: در حال حاضر اعتماد به نفسمان بیشتر شده و مسیر پیشرو برای ما روشنتر است. ما و همکارانمان در وزارت کشور این اعتماد به نفس را از مردم گرفتهایم. قبل از اقدام به هر کاری، ابتدا باید آن را در ذهن خود بررسی کنیم و راههای پیشبرد آن را مشخص کنیم.
وی افزود: در وزارت کشور دقت لازم برای انتخاب همکاران بهکار گرفته شده است؛ استانداران و فرمانداران شایسته و کارآمدی انتخاب شدهاند. برنامهریزی مناسبی انجام شده و مسیر پیش رو برای ما روشن است، بهگونهای که اکنون بهتر از ابتدای کار آن را میبینیم. از این رو، آینده بسیار روشنی در حوزه کاری ما در انتظار مردم و کشور عزیزمان است.
وزیر کشور گفت: هیچ بنبستی وجود ندارد و ممکن است مشکلاتی پیش آید، اما ما و همکارانمان به آینده کاملاً امیدوار هستیم. از سویی، باید به گونهای عمل کنیم که سرمایهگذار، تولیدکننده و کارآفرین دغدغهای جز تولید، کار و اشتغال نداشته باشند. این موضوع را بارها از ما شنیدهاید و اکنون برایتان توضیح میدهم که مسیر پیشرو کاملاً هموار و روشن است و به سمت جلو حرکت میکنیم.
وی افزود: پیش از ارائه آمار و ارقام، لازم است اشاره کنم که ستاد تنظیم بازار با محوریت معاون اول محترم رئیسجمهور وظایف خود را انجام میدهد و سازمان تعزیرات و دیگر نهادها نیز مسئولیت نظارت را بر عهده دارند. در استانها و شهرستانها، استانداران و فرمانداران با تمام توان بر تصمیمات ستاد نظارت و کنترل دارند. این نظارت شامل کالاهایی است که قیمت آنها تعیین شده و یارانه پرداخت میشود و دقت لازم در این زمینه ضروری است.
وزیر کشور ادامه داد: تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط ساختارهایی مانند استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها اجرا میشود و گزارشهای روزانه، هفتگی و سهماهه برای ارزیابی عملکرد این ساختارها تهیه میشود. مردم عزیز باید اطمینان داشته باشند که نظارتها و گزارشگیریها به صورت کامل انجام میشود و رتبهبندیها و رقابتهای سازندهای شکل گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیها و طراحیهای انجام شده، استانداران اقدامات لازم را انجام میدهند تا رقابت سالم و سازندهای برای خدمت به مردم ایجاد شود. این گزارشها هر سه ماه یکبار تهیه شده و استانداران سالانه ارزیابی میشوند. به این ترتیب، حوزه مسئولیتی وزارت کشور به خوبی مدیریت میشود.
در حال تکمیل
نظر شما