شمارش معکوس برای ورود منیر الحدادی به تهران

به گزارش خبرنگار مهر، منیر الحدادی، وینگر - مهاجم مراکشی - اسپانیایی تیم فوتبال استقلال، روز سهشنبه ۱۸ شهریور وارد تهران خواهد شد تا به جمع شاگردان ریکاردو ساپینتو اضافه شود.
این بازیکن که سابقه بازی در لالیگا را در کارنامه خود دارد، قرار است با حضور در تمرینات استقلال خود را آماده حضور در میادین کند.
حدادی با توجه به تواناییهای هجومی و سرعت بالایش، به عنوان یک گزینه مهم در ترکیب استقلال برای تقویت خط حمله به شمار میرود و هواداران این تیم امیدوارند حضور او بتواند کیفیت و تنوع تاکتیکی تیم را افزایش دهد.
سرمربی استقلال، ریکاردو ساپینتو، پیشتر تأکید کرده بود که جذب بازیکنانی با تجربه و توانمند، بخشی از برنامههای او برای رسیدن به موفقیتهای بیشتر در فصل جاری است و حضور الحدادی در کنار بازیکنان فعلی میتواند رقابت سالمی برای حضور در ترکیب اصلی ایجاد کند.
با حضور الحدادی در استقلال هواداران امیدوارند که در فصل جاری آبیها عملکرد خوبی در لیگ برتر و رقابتهای آسیایی داشته باشند.
