به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، چند مقام آگاه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته‌اند که مقامات آمریکایی در واشنگتن با همتایان اروپایی خود نشستی برگزار کردند تا راهکارهای تحریمی علیه روسیه را بررسی کنند.

در همین حال، این منابع که به نامشان اشاره نشده به این خبرگزاری آمریکایی گفته‌اند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، آماده است اقدامات قاطع برای پایان دادن به جنگ اوکراین انجام دهد، اما خواستار همکاری کامل اروپا است.

وزیر خزانه داری آمریکا: همه گزینه‌ها برای حمایت از مذاکرات صلح روی میز است

‌از سوی دیگر، «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد که واشنگتن با اتحادیه اروپا بر اهمیت پایان دادن به جنگ در اوکراین توافق کرده و همه گزینه‌ها در چارچوب راهبرد ترامپ برای حمایت از مذاکرات صلح همچنان روی میز است.

وی مدعی شد: آماده اتخاذ اقدامات قاطع علیه روسیه هستیم، اما شرکای اروپایی نیز باید به ما بپیوندند.