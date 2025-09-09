به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی صبح سه‌شنبه در شورای آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: شروع مدارس نماد تعلیم و تربیت، امید و پویایی جامعه است و بی‌تفاوتی به این موضوع می‌تواند پیامدهای منفی به‌دنبال داشته باشد.



وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه عمرانی، تجهیز مدارس و زیباسازی، خواستار توجه شهرداری‌ها به محیط پیرامونی مدارس شد و افزود: برای آغاز سال تحصیلی، ساماندهی تخصصی منابع انسانی در مناطق و نواحی و توزیع به‌موقع کتاب‌های درسی باید در دستور کار قرار گیرد.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای مدیریت ترافیک، ایمنی عبور و مرور، ساماندهی سرویس مدارس، ایجاد شور و نشاط در محیط آموزشی و توجه به بهداشت و سلامت دانش‌آموزان را از ضرورت‌های بازگشایی مدارس برشمرد.



کریمی همچنین رسانه‌ها را به مشارکت فعال در شورآفرینی روزهای آغازین سال تحصیلی دعوت کرد و ادامه داد: مهر باید در خاطره و ذهن دانش‌آموزان به‌عنوان تجربه‌ای متفاوت و ماندگار ثبت شود.



مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه امسال هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود، گفت: بیش از ۹۵ درصد ثبت‌نام کتاب‌های درسی تکمیل شده است.