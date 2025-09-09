برگزاری نشست رئیس سازمان بازرسی با اعضای اتاق بازرگانی ایرانیان چین

سلامبه گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح اله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در چارچوب سفر به جمهوری خلق چین و طبق برنامههای کاری خود، پیش از آغاز اجلاس مجمع عمومی انجمن آمبودزمان آسیایی که مقرر است در شهر نانجینگ استان جیانگسو برگزار شود، عصر روز دوشنبه با اعضای اتاق بازرگانی ایرانیان شرق چین در شهر شانگهای دیدار و گفتوگو کرد.
این نشست چهار ساعته با حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شانگهای برگزار شد.
اعضای اتاق بازرگانی در این نشست به بیان دغدغهها و مشکلات خود در حوزههای تجاری، بانکی، اقامتی و کنسولی پرداختند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از استماع سخنان حاضران، بر ضرورت بررسی دقیق موضوعات و اتخاذ راهکارهای عملی و مؤثر برای رفع مشکلات تأکید کرد.
خدائیان با اشاره به ظرفیتهای بالای اتاق بازرگانی و توانمندیهای اعضای آن، تصریح کرد که کشور باید از این فرصتها به بهترین شکل بهرهمند شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن بیان تأکیدات ریاست قوه قضائیه در حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی، در خصوص نحوه حمایت سازمان بازرسی از کار آفرینان توضیحاتی ارائه داد.
وی همچنین به توافق ۲۵ ساله همکاریهای جامع راهبردی ایران و چین اشاره کرده و نقش فعال بخش خصوصی، بهویژه اتاق بازرگانی شرق چین را در تحقق این همکاریها تعیینکننده دانست.
در پایان نشست، حسیننژاد صفری، رئیس اتاق بازرگانی ایرانیان شرق چین، ضمن قدردانی از حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و هیئت همراه، ابراز امیدواری کرد که با پیگیریهای مستمر و تدابیر مسئولان، مشکلات ایرانیان مقیم چین بهویژه در حوزههای بانکی و مالی در آیندهای نزدیک برطرف شود.
