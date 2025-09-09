به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی، صبح سه شنبه در مراسم دیدار رئیس قوه قضائیه با اقشار در گرگان با اشاره به هفته وحدت، با تأکید بر اهمیت اتحاد مسلمانان، گفت: وحدت و همبستگی در دنیای کنونی، به ویژه در شرایط بحرانی که مسلمانان و امت اسلامی با آن مواجه‌اند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.



وی افزود: این روزها که شاهد تفرقه و اختلافات در بین مسلمانان هستیم، علت اصلی مشکلات و چالش‌های پیش‌رو، همین تفرقه و نفاقی است که دشمنان اسلام ایجاد کرده‌اند. امیدواریم که این هفته، بیدارباشی برای امت اسلامی باشد و در آینده نه تنها شاهد هفته‌های وحدت باشیم، بلکه اتحادیه‌ای از کشورهای اسلامی به‌وجود آید.



نورمفیدی سپس به نقل روایت‌هایی از پیامبر اسلام و امام صادق (ع) پرداخت و گفت: در قرآن کریم آمده است که پیامبر اسلام توسط خداوند تربیت شده است. تربیتی که موجب خلق عظیم در ایشان شد و این خلق عظیم شامل فضائل اخلاقی و اجتماعی بود که امروزه برای جامعه بشری بسیار مهم است.



وی با اشاره به این‌که رهبران و مدیران جوامع اسلامی باید از چنین تربیتی برخوردار باشند، اظهار کرد: پیامبر اسلام نه تنها دین را هدایت کرد، بلکه امت را نیز در مسیر عدالت و اخلاق رهبری کرد. بنابراین، برای مدیریت جوامع اسلامی، تنها افرادی که دارای ویژگی‌های اخلاقی و روحی بزرگ هستند، می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.



نماینده ولی فقیه در گلستان همچنین تأکید کرد که نگاه اسلام به مدیریت جامعه اسلامی، بر پایه اخلاق و تربیت صحیح استوار است و از همین رو، ضرورت دارد که مدیران جوامع اسلامی به دور از هواهای نفس، با دقت و بصیرت، جامعه را هدایت کنند.



وی در پایان به دشمنان اسلام هشدار داد که تلاش‌های آن‌ها برای ایجاد تفرقه و جدایی میان مسلمانان، نه تنها نخواهد توانست محبت مسلمانان به پیامبر اسلام را کاهش دهد، بلکه این اقدامات موجب تقویت عشق و ارادت مسلمانان به پیامبر و اهل بیت وی خواهد شد.



نورمفیدی همچنین به انتظار مسلمانان از ظهور امام مهدی (عج) و تحقق دولت عدل جهانی اشاره کرد.