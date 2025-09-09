شهادت ۶ نفر در نتیجه گرسنگی؛ آوارگی ۱.۳ میلیون نفر در حمله به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته دست کم ۶ نفر در این منطقه در نتیجه گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند. به این ترتیب تعداد قربانیان قحطی و گرسنگی اجباری رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه به ۳۹۹ نفر رسیده است که بالغ بر ۱۴۰ نفر از آنها کودک هستند.

این بیانیه تاکید کرد که باید گذرگاه‌های بشردوستانه و امن برای ورود غذا و دارو به مردم گرسنه باز شود. اکثر بیمارستان‌ها از کار افتاده‌اند و بیمارستان‌های موجود با کمبود شدید کار می‌کنند.

وزارت بهداشت غزه با اشاره به اینکه «شهر غزه انبار اصلی داروها و واکسن‌ها است و حمله به آن خطر بزرگی را به دنبال دارد،» تاکید کرد که بیماران و مجروحان در شهر غزه ممکن است در حین تلاش برای انتقال به جنوب نوار غزه جان خود را از دست بدهند.

وزارت بهداشت غزه تصریح کرد: تصمیم ما این است که به هر قیمتی که شده، از شهر غزه خارج نشویم.

در همین رابطه نیروهای دفاع مدنی غزه به تلویزیون العربی گزارش دادند که اشغالگران صهیونیست می‌خواهند ۱.۳ میلیون شهروند را به زور از شهر غزه آواره کنند.

این نیروهای با احتمال اینکه ارتش صهیونیستی روزانه ده‌ها خانه و چادر آوارگان را در شهر غزه بمباران کند، ابراز داشت: انتظار داریم در صورت اقدام اشغالگران به اجرای تهدیدات خود مبنی بر اشغال شهر غزه، روزانه حدود ۳۰۰ نفر شهید شوند.

بر اساس این بیانیه مردم شهر غزه از خروج و آوارگی خودداری می‌کنند و اشغالگران ممکن است به کشتار آنها متوسل شوند.