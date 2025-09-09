به گزارش خبرگزاری مهر، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق پیش از ظهر سه شنبه در جریان سفر خود به قم با آیتالله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید، دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، طرفین بر اهمیت تقویت همکاریهای دینی و علمی میان حوزههای علمیه ایران و عراق تأکید کردند و نقش عالمان دین در گسترش معارف اهل بیت (ع) و هدایت جامعه اسلامی را مورد توجه قرار دادند.
حکیم همچنین با اشاره به برگزاری زیارت باشکوه اربعین، این رویداد را جلوهای از پیوند عمیق ملتهای ایران و عراق و زمینهای برای تحکیم روابط فرهنگی و مذهبی دو کشور برشمرد.
نظر شما