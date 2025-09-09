به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صفایی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته وقف اظهار کرد: وقف از شئون ولایت فقیه به شمار می‌رود و بر اساس نیات واقفان اداره می‌شود.

وی با اشاره به رسالت اوقاف و امور خیریه گفت: اوقاف متولی اجرای نیات و مدیریت اماکن متبرکه است که به عنوان یکی از ارکان مهم در ساختار اجتماعی فعالیت می‌کند.

رئیس اداره اوقاف شهرستان‌های رشت و خمام افزود: در حوزه فرهنگی و اجتماعی بیش از ۲۰۰ مرکز فرهنگی شامل بقاع متبرکه تحت پوشش اداره اوقاف فعالیت دارند.

صفایی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد تومان از محل درآمد موقوفات صرف برنامه‌های فقرزدایی و حمایت از افراد کم‌برخوردار شده است و در این زمینه با سازمان‌هایی همچون آموزش و پرورش و بهزیستی همکاری نزدیکی داریم.

وی همچنین به اجرای نیات تخصصی اشاره کرد و گفت: از محل موقوفات مردمی مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به پرورشگاه‌ها و دارالایتام اختصاص یافته است.

صفایی ضمن تأکید بر نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ وقف افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها عدم آشنایی مردم با وقف است که رسانه‌ها می‌توانند با مطالبه‌گری و اطلاع‌رسانی در رفع این مشکل نقش مؤثری ایفا کنند.

رئیس اداره اوقاف رشت و خمام اعلام کرد: حدود ۴ میلیارد تومان از محل موقوفات به مراکز خیریه و نیکوکاری اختصاص یافته که در زمینه کمک به افراد نیازمند، ساخت و بازسازی منازل و تأمین امکانات مورد استفاده قرار گرفته است.

وی همچنین تصریح کرد: ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از محل موقوفات مردمی در قالب طرح «مودت» صرف پروژه‌های عمرانی شده است.

صفایی با اشاره به گستردگی حوزه‌های وقف گفت: وقف در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و درمان فعال است و می‌تواند نقش مهمی در حل معضلات جامعه ایفا کند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های رشت و خمام در پایان خاطرنشان کرد: وقف راهکاری مؤثر برای بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی است که بر اساس نیات واقفان مدیریت می‌شود.