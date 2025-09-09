به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی پیش از ظهر سهشنبه در آئین برگزاری بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر استان مرکزی اظهار کرد: در هفته تعاون سال جاری، ۹ طرح تعاونی با مشارکت یکهزار و ۶۸۵ نفر به بهرهبرداری رسید که زمینه ایجاد ۴۷۰ شغل جدید را فراهم کرده و میزان سرمایهگذاری در این طرحها به ۱۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال میرسد.
وی افزود: تعاونیهای استان مرکزی از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۹ میلیون دلار صادرات به بازارهای بینالمللی داشتهاند و ۱۸۰ نفر از فعالان حوزه تعاون در زمینه صادرات و واردات فعالیت میکنند.
احمدی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، هماکنون ۲ هزار و ۴۱ شرکت تعاونی با عضویت ۹۲۵ هزار و ۵۷۹ نفر در استان مرکزی فعالیت میکنند که ۱۹ هزار و ۷۳۰ نفر از افراد جویای کار در این مجموعهها مشغول به کار شدهاند.
وی ادامه داد: عمده فعالیت تعاونیها در استان مرکزی در بخش صنعت با ۴۶ درصد، خدمات با ۴۱ درصد و کشاورزی با ۱۳ درصد متمرکز است.
احمدی تاکید کرد: احیای تعاونیهای راکد نیز از برنامههای اولویتدار به شمار میرود و طی یک سال گذشته، ۲۰ تعاونی راکد مجدداً فعال شده است.
صدور ۵۰۸ مجوز مشاغل خانگی و اجرای ۱۰ برنامه طبقهبندی مشاغل در استان مرکزی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: بیشترین تمرکز شرکتهای تعاونی این استان به ترتیب در اراک با ۶۶۶ شرکت، ساوه با ۳۵۰ شرکت و محلات با ۲۹۲ شرکت قرار دارد.
وی افزود: در سال گذشته نیز ۴۶ شرکت تعاونی جدید در استان مرکزی تشکیل شده که زمینه اشتغال یکهزار و ۵۲ نفر را فراهم کردهاند.
احمدی تصریح کرد: از جمله اقدامات یکساله تعاونیها، آموزش ۱۷ هزار و ۷۳۸ نفر ساعت، ایجاد ۲ مگاوات برق خورشیدی در سه شهرستان و پرداخت بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات بوده است.
وی ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در راستای اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، ۲۹ برنامه را در سال جاری در دستور کار دارد که تاکنون ۱۰ برنامه محقق شده و هماکنون ۳۵۶ تشکل کارگری و کارفرمایی در این استان فعال هستند.
احمدی تاکید کرد: در پنج ماهه سال جاری، ۲۰ بازرس بیش از یک هزار و ۶۰۰ بازرسی انجام دادند و ۲ هزار و ۱۵۰ شغل سخت و زیانآور مورد بررسی قرار گرفت و ۵۰۸ مجوز مشاغل خانگی نیز صادر شد.
