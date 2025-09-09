  1. استانها
رهاورد شرکت‌های تعاونی های استان مرکزی ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی است

اراک- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: هم‌اکنون ۲ هزار شرکت تعاونی در این استان فعال هستند که برای حدود ۲۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی پیش از ظهر سه‌شنبه در آئین برگزاری بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان مرکزی اظهار کرد: در هفته تعاون سال جاری، ۹ طرح تعاونی با مشارکت یک‌هزار و ۶۸۵ نفر به بهره‌برداری رسید که زمینه ایجاد ۴۷۰ شغل جدید را فراهم کرده و میزان سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها به ۱۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال می‌رسد.

وی افزود: تعاونی‌های استان مرکزی از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۹ میلیون دلار صادرات به بازارهای بین‌المللی داشته‌اند و ۱۸۰ نفر از فعالان حوزه تعاون در زمینه صادرات و واردات فعالیت می‌کنند.

احمدی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، هم‌اکنون ۲ هزار و ۴۱ شرکت تعاونی با عضویت ۹۲۵ هزار و ۵۷۹ نفر در استان مرکزی فعالیت می‌کنند که ۱۹ هزار و ۷۳۰ نفر از افراد جویای کار در این مجموعه‌ها مشغول به کار شده‌اند.

وی ادامه داد: عمده فعالیت تعاونی‌ها در استان مرکزی در بخش صنعت با ۴۶ درصد، خدمات با ۴۱ درصد و کشاورزی با ۱۳ درصد متمرکز است.

احمدی تاکید کرد: احیای تعاونی‌های راکد نیز از برنامه‌های اولویت‌دار به شمار می‌رود و طی یک سال گذشته، ۲۰ تعاونی راکد مجدداً فعال شده است.

صدور ۵۰۸ مجوز مشاغل خانگی و اجرای ۱۰ برنامه طبقه‌بندی مشاغل در استان مرکزی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: بیشترین تمرکز شرکت‌های تعاونی این استان به ترتیب در اراک با ۶۶۶ شرکت، ساوه با ۳۵۰ شرکت و محلات با ۲۹۲ شرکت قرار دارد.

وی افزود: در سال گذشته نیز ۴۶ شرکت تعاونی جدید در استان مرکزی تشکیل شده که زمینه اشتغال یک‌هزار و ۵۲ نفر را فراهم کرده‌اند.

احمدی تصریح کرد: از جمله اقدامات یک‌ساله تعاونی‌ها، آموزش ۱۷ هزار و ۷۳۸ نفر ساعت، ایجاد ۲ مگاوات برق خورشیدی در سه شهرستان و پرداخت بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات بوده است.

وی ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در راستای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، ۲۹ برنامه را در سال جاری در دستور کار دارد که تاکنون ۱۰ برنامه محقق شده و هم‌اکنون ۳۵۶ تشکل کارگری و کارفرمایی در این استان فعال هستند.

احمدی تاکید کرد: در پنج ماهه سال جاری، ۲۰ بازرس بیش از یک هزار و ۶۰۰ بازرسی انجام دادند و ۲ هزار و ۱۵۰ شغل سخت و زیان‌آور مورد بررسی قرار گرفت و ۵۰۸ مجوز مشاغل خانگی نیز صادر شد.

