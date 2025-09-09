به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، در نشست شورای اداری استان گلستان که با حضور مقامات ارشد استان و نمایندگان مجلس برگزار شد، به بررسی مشکلات اقتصادی و توسعهای این استان پرداخت و بر ضرورت همافزایی و همدلی مسئولان در جهت برطرف کردن موانع تأکید کرد.
محسنی اژهای در ابتدای سخنان خود با اشاره به میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، گفت: پیامبر اسلام (ص) بهعنوان رحمتللعالمین، نور هدایت را برای بشریت آورد و ما باید از این نور در تمامی ابعاد زندگی خود بهرهمند شویم. وحدت نه تنها برای جوامع اسلامی بلکه برای بشریت اهمیت حیاتی دارد.
وی ادامه داد: وحدت معنای همنظر بودن و یکسانی دیدگاهها نیست، بلکه به معنای همافزایی و همکاری برای رفع چالشها و مشکلات مشترک است. در دنیای امروز که با بحرانهای جهانی و تهدیدات مختلف روبهرو هستیم، وحدت و همگرایی میتواند راهگشا باشد.
چالشهای اقتصادی گلستان؛ ضرورت مدیریت منابع و جذب سرمایهگذاری
محسنی اژهای سپس به مشکلات اقتصادی استان گلستان اشاره کرد وافزود: گلستان بهعنوان یکی از استانهای با ظرفیتهای بالای کشاورزی و صنعتی، هنوز نتواسته است جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند. با وجود منابع طبیعی غنی، بهویژه در حوزه کشاورزی، استان با مشکلات فراوانی از جمله عدم بهرهبرداری مناسب از این ظرفیتها مواجه است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به اهمیت مدیریت صحیح منابع اقتصادی استان و حمایت از سرمایهگذاران اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاران باید احساس امنیت و حمایت از سوی مسئولان استان داشته باشند. در شرایطی که برخی پروژهها با منابع شخصی و بدون دریافت تسهیلات بانکی راهاندازی میشوند، باید موانع اداری و رقابتی که موجب ناکامی این پروژهها میشود، برطرف شود. موفقیت این سرمایهگذاران میتواند چراغ راهی برای دیگران باشد.
وی افزود: اگر مسئولان استان همفکر و هماهنگ عمل کنند، بسیاری از موانع اقتصادی رفع خواهد شد و میتوان به رشد و توسعه پایدار استان امیدوار بود.
همکاری قوه قضائیه با مسئولان استانی برای تسهیل روند توسعه
رئیس قوه قضائیه همچنین بر اهمیت همکاری میان قوه قضائیه و سایر ارکان اجرایی استان تأکید کرد و گفت: قوه قضائیه همواره آماده است تا در چارچوب اختیارات خود، از هیچگونه همکاری برای تسهیل روند توسعه استان دریغ نکند. اگر مسئولان استان در جهت همکاری و هماهنگی اقدام کنند، بسیاری از مشکلات بهسرعت حل خواهد شد.
وی با اشاره به برخی چالشها در حوزههای قضائی و حقوقی، ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات که در بسیاری از پروژههای اقتصادی استان وجود دارد، فرآیندهای طولانی و پیچیده قضائی و اداری است. تسهیل این فرآیندها و ایجاد هماهنگی میان دستگاهها میتواند رونق را به پروژههای مختلف اقتصادی استان بیاورد.
همدلی، پاسخ تهدیدات دشمنان
محسنی اژهای همچنین به تهدیدات داخلی و خارجی که جمهوری اسلامی با آنها روبروست، اشاره کرد و گفت: دشمنان ایران اسلامی تلاش دارند تا از طرق مختلف، اعم از جنگ سخت و نرم، مسیر پیشرفت کشور را مسدود کنند. اما اگر مسئولان استان با همدلی و هماهنگی، ظرفیتهای انسانی و اقتصادی استان را مدیریت کنند، هیچ تهدیدی نمیتواند موانع جدی در راه پیشرفت ایجاد کند.
وی اظهار کرد: تهدیدات امروز دشمنان جمهوری اسلامی تنها در عرصه نظامی و اقتصادی نیست، بلکه آنها در تلاشند از طریق جبهههای نرم و اقتصادی نیز به کشور ضربه وارد کنند. در این راستا، همدلی و همکاری مسئولان میتواند تمام این تهدیدات را خنثی کند.
آینده روشن گلستان با همدلی مسئولان
محسنی اژهای از تمام مقامات استانی و نمایندگان مجلس قدردانی کرد و گفت: اگر مسئولان استان با همفکری و همدلی گام بردارند، گلستان میتواند به یکی از قطبهای اقتصادی کشور تبدیل شود. همکاری میان قوه قضائیه، دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس در این مسیر حیاتی است. همانطور که گفتم، هر اختیاری که بتوانم تفویض کنم، به مسئولان استان واگذار خواهم کرد و آنچه که مربوط به قوه قضائیه است، بهطور جدی پیگیری خواهد شد.
وی افزود: امیدوارم با کمک یکدیگر و استفاده از ظرفیتهای بزرگ استان، شاهد تحولی عظیم در توسعه اقتصادی گلستان باشیم و مشکلات موجود بهطور کامل حل شود.
