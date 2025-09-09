  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

دلیل غیبت علی کریمی در دیدار اخیر کایسری اسپور مشخص شد

دلیل غیبت علی کریمی در دیدار اخیر کایسری اسپور مشخص شد

هافبک ایرانی تیم فوتبال کایسری اسپور در دیدار اخیر تیمش در سوپرلیگ ترکیه غایب بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «kayserianadoluhaber» ترکیه، در روزهای گذشته خبرهایی از بروز تنش میان علی کریمی، هافبک ایرانی تیم کایسری اسپور، و مارکوس گیزدول سرمربی آلمانی این تیم منتشر شد. گفته می‌شد به دلیل این اختلاف، کریمی از لیست کایسری اسپور در دیدار اخیر مقابل کوجائلی اسپور خط خورده است.

با این حال، منابع نزدیک به باشگاه خبر داده‌اند که ماجرا صرفاً یک سوءتفاهم کوتاه‌مدت بوده و این مشکل خیلی زود حل‌وفصل شده است.

علی کریمی که در سال ۲۰۲۱ از قطر اس‌سی به قیصریه‌اسپور پیوست، در این فصل تنها در دو مسابقه و جمعاً ۳۹ دقیقه به میدان رفته است. با این حال، فصل گذشته در ماندن تیم در سوپرلیگ ترکیه نقشی کلیدی داشت. او همچنین در گذشته نقش مهمی در قانع کردن سرگئی یاکیروویچ برای حضور در قیصریه‌اسپور ایفا کرده بود.

نام کریمی مدتی با تیم فوتبال استقلال گره خورده بود. حتی گفته شد استقلال حاضر است برای بازگرداندن این هافبک ایرانی مبلغی حدود یک میلیون یورو پرداخت کند. اما این بازیکن در نهایت تصمیم گرفت در ترکیه بماند.

کد خبر 6584986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها