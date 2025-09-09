دلیل غیبت علی کریمی در دیدار اخیر کایسری اسپور مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «kayserianadoluhaber» ترکیه، در روزهای گذشته خبرهایی از بروز تنش میان علی کریمی، هافبک ایرانی تیم کایسری اسپور، و مارکوس گیزدول سرمربی آلمانی این تیم منتشر شد. گفته می‌شد به دلیل این اختلاف، کریمی از لیست کایسری اسپور در دیدار اخیر مقابل کوجائلی اسپور خط خورده است.

با این حال، منابع نزدیک به باشگاه خبر داده‌اند که ماجرا صرفاً یک سوءتفاهم کوتاه‌مدت بوده و این مشکل خیلی زود حل‌وفصل شده است.

علی کریمی که در سال ۲۰۲۱ از قطر اس‌سی به قیصریه‌اسپور پیوست، در این فصل تنها در دو مسابقه و جمعاً ۳۹ دقیقه به میدان رفته است. با این حال، فصل گذشته در ماندن تیم در سوپرلیگ ترکیه نقشی کلیدی داشت. او همچنین در گذشته نقش مهمی در قانع کردن سرگئی یاکیروویچ برای حضور در قیصریه‌اسپور ایفا کرده بود.

نام کریمی مدتی با تیم فوتبال استقلال گره خورده بود. حتی گفته شد استقلال حاضر است برای بازگرداندن این هافبک ایرانی مبلغی حدود یک میلیون یورو پرداخت کند. اما این بازیکن در نهایت تصمیم گرفت در ترکیه بماند.