اهدای جهیزیه و نوشت افزار به مددجویان کمیته امداد سیرجان و بردسیر

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان ظهر سه شنبه در مراسم اهدای جهیزیه و نوشت افزار به مددجویان کمیته امداد شهرستان‌های سیرجان و بردسیر گفت: تعداد ۱۰۳ سری جهیزیه به ارزش ۸۰ میلیارد ریال به نوعروسان کمیته امداد سیرجان و ۴ هزار بسته‌های نوشت افزار به ارزش ۵۰ میلیارد ریال به دانش اموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان‌های سیرجان و بردسیر اهداء شد.

ناصر عسگری افزود: در آستانه سال تحصیلی جدید وهمچنین جشن عاطفه‌ها امروز شاهد تامین لوازم التحریر دانش آموزان در شهرستان‌های سیرجان و بردسیر بودیم.

وی ادامه داد: همچنین در این راستا ۱۰۳ سری جهیزیه به خانواده‌های تحت پوشش و نوعروسان این نهاد و در راستای تحکیم بنیان خانواده اختصاص یافت و اهداء شد.

فرماندار سیرجان نیز در این مراسم گفت: این اقدامات ارزشمند بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها است که با هدف حمایت از خانواده‌های کم برخوردار و ترویج فرهنگ کمک‌رسانی به اقشار ضعیف جامعه صورت گرفته است.

سید رحیم رضوی افزود: جشن عاطفه‌ها موجب اشاعه و ترویج فرهنگ نیکوکاری، نوع دوستی، تقویت فرهنگ ایثار و احسان برای دانش آموزان و خانواده‌های کم بضاعت مالی خواهد بود و خدمت به محرومین و توانمندسازی آنها از اولویت‌های کاری کمیته امداد است.