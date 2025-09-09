  1. استانها
  2. قم
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹

توزیع ۱۷ هزار بسته لوازم‌التحریر در قالب طرح مهر تحصیلی

قم- رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قم از توزیع قریب به ۱۷ هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند خبر داد.

به گزاش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نورالدین صمدانی بعد از ظهر سه شنبه در آیین آغاز رزمایش مهر تحصیلی که با حضور مسئولان استانی و خادمان بقاع متبرکه در آستان مقدس امامزاده علی بن جعفر (ع) برگزار شد، اجرای امینانه نیت واقفان را از مهم‌ترین وظایف سازمان اوقاف عنوان کرد و اظهار کرد: این رزمایش یکی از جلوه‌های بارز تحقق این نیات دینی و اجتماعی است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قم با اشاره به عملکرد سال گذشته سازمان اوقاف گفت: در سال گذشته بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان در حوزه سرمایه‌گذاری و امور مدیریتی بقاع و موقوفات هزینه شده و در کنار آن، حدود ۱۴۸ میلیارد تومان نیز صرف اجرای دقیق نیات واقفان شده است و تمامی این هزینه‌ها بر اساس وقف‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمانی به‌کار گرفته شده است.

وی به طرح مهر تحصیلی اشاره کرد و افزود: در قالب این طرح، امسال نزدیک به ۱۷ هزار قلم لوازم‌التحریر در هزار بسته برای دانش‌آموزان نیازمند شهر مقدس قم تهیه و آماده توزیع شده است و به دلیل محدودیت منابع مالی و دارایی‌های امسال، تعداد و مبلغ بسته‌های مهر تحصیلی نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است.

صمدانی ادامه داد: خوشبختانه جامعه هدف به دقت شناسایی شده و پس از پایان این مراسم، بسته‌های مهر تحصیلی به دست دانش‌آموزان نیازمند خواهد رسید و این اقدامذخیره‌ای برای آخرت واقفان و خدمتگزاران وقف است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قم در پایان ضمن قدردانی از مسئولان استانی، مدیران کل و همکاران اوقاف خاطرنشان کرد: تمامی بودجه‌های موقوفات و بقاع متبرکه در چارچوب نیت واقفان هزینه می‌شود و مردم شریف قم باید اطمینان داشته باشند که کمک‌ها و نذورات آنان به درستی و در مسیر درست مصرف می‌شود.

