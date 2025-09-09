به گزاش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نورالدین صمدانی بعد از ظهر سه شنبه در آیین آغاز رزمایش مهر تحصیلی که با حضور مسئولان استانی و خادمان بقاع متبرکه در آستان مقدس امامزاده علی بن جعفر (ع) برگزار شد، اجرای امینانه نیت واقفان را از مهم‌ترین وظایف سازمان اوقاف عنوان کرد و اظهار کرد: این رزمایش یکی از جلوه‌های بارز تحقق این نیات دینی و اجتماعی است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قم با اشاره به عملکرد سال گذشته سازمان اوقاف گفت: در سال گذشته بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان در حوزه سرمایه‌گذاری و امور مدیریتی بقاع و موقوفات هزینه شده و در کنار آن، حدود ۱۴۸ میلیارد تومان نیز صرف اجرای دقیق نیات واقفان شده است و تمامی این هزینه‌ها بر اساس وقف‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمانی به‌کار گرفته شده است.

وی به طرح مهر تحصیلی اشاره کرد و افزود: در قالب این طرح، امسال نزدیک به ۱۷ هزار قلم لوازم‌التحریر در هزار بسته برای دانش‌آموزان نیازمند شهر مقدس قم تهیه و آماده توزیع شده است و به دلیل محدودیت منابع مالی و دارایی‌های امسال، تعداد و مبلغ بسته‌های مهر تحصیلی نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است.

صمدانی ادامه داد: خوشبختانه جامعه هدف به دقت شناسایی شده و پس از پایان این مراسم، بسته‌های مهر تحصیلی به دست دانش‌آموزان نیازمند خواهد رسید و این اقدامذخیره‌ای برای آخرت واقفان و خدمتگزاران وقف است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قم در پایان ضمن قدردانی از مسئولان استانی، مدیران کل و همکاران اوقاف خاطرنشان کرد: تمامی بودجه‌های موقوفات و بقاع متبرکه در چارچوب نیت واقفان هزینه می‌شود و مردم شریف قم باید اطمینان داشته باشند که کمک‌ها و نذورات آنان به درستی و در مسیر درست مصرف می‌شود.