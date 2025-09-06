به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خدابخش روز شنبه اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندیها و ظرفیتهای اقتصادی قابل عرضه روستاییان استان از ۱۸ تا ۳۱ شهریورماه جاری در مجتمع مشاهیر آذربایجان در منطقه آزاد ارس برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه، آشنایی جامعه شهری، تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، سرمایهگذاران و اصناف با ظرفیتها و محصولات روستایی استان است، افزود: این رویداد میتواند حلقه ارتباطی میان تولیدکنندگان روستایی و بازار مصرف ایجاد کند.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به محتوای نمایشگاه ادامه داد: در این رویداد، تولیدات و محصولات عشایری و روستایی از جمله صنایع دستی، فرآوردههای لبنی، گیاهان دارویی و سایر محصولات محلی در ۶۰ غرفه عرضه خواهد شد.
وی همچنین بر بعد فرهنگی این نمایشگاه تأکید کرد وگفت: معرفی جاذبههای فرهنگی و گردشگری، آداب و رسوم مناطق مختلف استان، پوششهای محلی و بازیهای بومی از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است که میتواند در شناساندن بیشتر ظرفیتهای بومی آذربایجان شرقی مؤثر واقع شود.
خدابخش با اشاره به وجود سه هزار و ۷۶ روستا با ۲ هزار و ۷۲۷ سکنه در استان، ارتقای سطح زندگی در جوامع روستایی را یکی از ضرورتهای امروز دانست و افزود: توجه به مناطق محروم و روستایی از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی است که خوشبختانه در این زمینه توفیقات ارزشمندی حاصل شده است.
به گفته وی، نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و جوامع محلی، علاوه بر معرفی ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی استان، فرصتی برای توسعه پایدار روستایی و گسترش ارتباط میان جامعه شهری و روستایی به شمار میرود.
ساعات بازدید نمایشگاه از ۱۰ صبح تا ۸ عصر تعیین شده و حضور برای عموم علاقهمندان آزاد است.
