روایتگری حاج «حسین یکتا» در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه «شب‌های پرستاره» به مناسبت هفته دفاع مقدس با روایتگری حاج حسین یکتا، از چهارشنبه ۲ مهرماه به مدت سه شب همزمان با نماز مغرب و عشاء در جوار شهدای گلگون کفن وادی رحمت تبریز برگزار می‌شود و به صورت زنده از شبکه‌های قرآن، سوم سیما و سهند پخش خواهد شد.

«شب‌های پرستاره» با روایت خاطراتی از رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای استان آذربایجان شرقی، فضایی معنوی و فرهنگی را برای مخاطبان فراهم می‌آورد.

این ویژه‌برنامه که طی سال‌های گذشته با استقبال چشمگیر مردم در گلزار شهدای بهشت زهرا (۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، گلزار شهدای قم (۱۴۰۰)، گلستان شهدای اصفهان (۱۴۰۲) و جوار حرم شاهچراغ شیراز (۱۴۰۳) برگزار شده است، امسال مهمان شهدای استان آذربایجان شرقی خواهد بود.