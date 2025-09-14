  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

گرامیداشت هفته دفاع مقدس با ویژه‌برنامه شب‌های پرستاره؛

روایتگری حاج «حسین یکتا» در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز

تبریز- ویژه‌ برنامه «شب‌های پرستاره» با روایتگری «حاج حسین یکتا» در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه «شب‌های پرستاره» به مناسبت هفته دفاع مقدس با روایتگری حاج حسین یکتا، از چهارشنبه ۲ مهرماه به مدت سه شب همزمان با نماز مغرب و عشاء در جوار شهدای گلگون کفن وادی رحمت تبریز برگزار می‌شود و به صورت زنده از شبکه‌های قرآن، سوم سیما و سهند پخش خواهد شد.

«شب‌های پرستاره» با روایت خاطراتی از رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای استان آذربایجان شرقی، فضایی معنوی و فرهنگی را برای مخاطبان فراهم می‌آورد.

این ویژه‌برنامه که طی سال‌های گذشته با استقبال چشمگیر مردم در گلزار شهدای بهشت زهرا (۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، گلزار شهدای قم (۱۴۰۰)، گلستان شهدای اصفهان (۱۴۰۲) و جوار حرم شاهچراغ شیراز (۱۴۰۳) برگزار شده است، امسال مهمان شهدای استان آذربایجان شرقی خواهد بود.

