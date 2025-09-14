روایتگری حاج «حسین یکتا» در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژهبرنامه «شبهای پرستاره» به مناسبت هفته دفاع مقدس با روایتگری حاج حسین یکتا، از چهارشنبه ۲ مهرماه به مدت سه شب همزمان با نماز مغرب و عشاء در جوار شهدای گلگون کفن وادی رحمت تبریز برگزار میشود و به صورت زنده از شبکههای قرآن، سوم سیما و سهند پخش خواهد شد.
«شبهای پرستاره» با روایت خاطراتی از رشادتها و فداکاریهای شهدای استان آذربایجان شرقی، فضایی معنوی و فرهنگی را برای مخاطبان فراهم میآورد.
این ویژهبرنامه که طی سالهای گذشته با استقبال چشمگیر مردم در گلزار شهدای بهشت زهرا (۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، گلزار شهدای قم (۱۴۰۰)، گلستان شهدای اصفهان (۱۴۰۲) و جوار حرم شاهچراغ شیراز (۱۴۰۳) برگزار شده است، امسال مهمان شهدای استان آذربایجان شرقی خواهد بود.
