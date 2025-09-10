حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه رفیع وحدت در معارف اسلامی اظهار داشت: وحدت توصیه و تأکید از سوی خدای متعال بوده و بنیانگذار آن نیز پروردگار عالم است.

وی با استناد به آیه شریفه «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا» افزود: قید «جمیعاً» در این آیه نشان می‌دهد حتی یک نفر از امت اسلامی هم حق ندارد که ساز تفرقه بزند و کسی نباید به بهانه‌ای میان صفوف مسلمانان اختلاف ایجاد کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه تأکید کرد: اگر مشاهده کردید فردی به هر عنوانی، در هر لباس و جایگاهی و با هر منصبی در بین امت اسلامی تفرقه و اختلاف ایجاد می‌کند، باید بدانید که او در حقیقت در مقابل حکم خدا ایستاده است.

حجت الاسلام غفوری با اشاره به تلاش دشمنان برای دامن زدن به اختلاف میان امت اسلامی ادامه داد: هرگونه حرف و حرکت تفرقه‌انگیز و اختلاف‌افکن، در واقع از سوی شیاطین و دستگاه‌های جهنمی امنیتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی و جریان‌های وابسته به آن‌ها تولید می‌شود؛ هرچند این پیام‌ها و جریان‌ها گاهی با نام افراد انقلابی، متدین و حتی دلسوز منتشر می‌شوند، اما ریشه آن‌ها در دشمنان اسلام است.

امام‌جمعه کرمانشاه تصریح کرد: بر همین اساس باید همواره مراقب باشیم و با بصیرت و هوشیاری کامل، اجازه ندهیم دشمنان اسلام از روزنه‌های کوچک برای ضربه زدن به وحدت امت اسلامی استفاده کنند.

وی در پایان یادآور شد: امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان اسلام به وحدت، همدلی و پرهیز از تفرقه نیاز دارد و این مهم وظیفه‌ای است که خداوند متعال بر دوش همه مسلمانان نهاده است.