کام شیرین زنبورداران گلوگاه با تولید ۴۵ تن عسل

کمیل عسکری در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بیش از پنج هزار کلنی زنبور عسل در این شهرستان فعال است که تولید عسل در این منطقه به سه دسته اصلی تقسیم میشود، حدود ۴۰ درصد از تولید عسل به عسل بهاره (مرکبات)، ۴۰ درصد به عسل تابستانه (مراتع ییلاقی) و ۲۰ درصد از مناطق جنگلی تأمین میشود.
وی در ادامه افزود: این فرآوردهها علاوه بر خواص دارویی، میتوانند درآمدزایی قابل توجهی برای زنبورداران ایجاد کنند، همچنین با توجه به سرمایهگذاری کمتر و ریسکپذیری پایینتر در این حوزه نسبت به سایر مشاغل، زنبورداری میتواند راهکاری مؤثر برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در شهرستان گلوگاه باشد.
عسکری همچنین ابراز امیدواری کرد که با حمایتهای بیشتر از زنبورداران و توسعه این صنعت، تولید عسل و فرآوردههای جانبی آن در این منطقه افزایش یابد و گلوگاه به یکی از قطبهای تولید عسل در استان مازندران تبدیل شود.
