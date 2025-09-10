۵۲ هزار نفر ایلامی مزین به نام «محمد» هستند

آیت مهدویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال ۱۲۹۷ هجری شمسی تاکنون، نام مبارک محمد با ۲ میلیون و ۷۰۷ هزار مورد، بیشترین انتخاب برای نوزادان پسر در کشور بوده است.

وی افزود: در استان ایلام نیز بیش از ۵۲ هزار نفر به نام محمد و ترکیبات آن مزین هستند که از این تعداد، بیش از ۱۵ هزار نفر صرفاً با نام محمد نامگذاری شده‌اند.

وی ادامه داد: اسامی ترکیبی همچون امیرمحمد و محمدامین نیز در رتبه‌های بعدی محبوبیت قرار دارند.

مهدویان یادآور شد: جایگاه ویژه نام پیامبر اکرم (ص) در فرهنگ اسلامی و توصیه آن حضرت مبنی بر نامگذاری فرزندان پسر به نام ایشان، سبب شده است که این نام در بین خانواده‌های استان جایگاهی پایدار و ارزشمند داشته باشد.