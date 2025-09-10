به گزارش خبرنگار مهر، شاهین هاشمی ظهر امروز چهارشنبه در نشستی با معاون شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان بر ضرورت فعالسازی و تکمیل شبکه جمعآوری فاضلاب، تکمیل ایستگاههای پمپاژ و تسریع در احداث تصفیهخانه فاضلاب تأکید کرد.
در این دیدار، تمهیدات ویژهای برای جلوگیری از مشکلات ناشی از پسزدگی فاضلاب در آستانه فصل بارندگی مورد بررسی قرار گرفت.
ظاهر زاده معاون مدیرعامل آبفای خوزستان با اشاره به پیشرفت ۷۸ درصدی پروژه شبکه فاضلاب خرمشهر، اعلام کرد که تکمیل این پروژه نیازمند اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان است.
وی همچنین از برنامهریزی برای رفع موانع و تسریع در اجرای پروژههای باقیمانده خبر داد.
مقامات حاضر در این نشست بر لزوم هماهنگی دستگاههای مرتبط و تأمین منابع مالی برای اتمام بهموقع پروژه تأکید کردند تا زیرساختهای فاضلاب شهری خرمشهر هرچه سریعتر به بهرهبرداری کامل برسد.
