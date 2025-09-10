  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۳

فعالیت‌های دریایی در مازندران ممنوع شد

فعالیت‌های دریایی در مازندران ممنوع شد

ساری - هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی فعالیت‌های دریایی در آب‌های ساحلی استان را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی مازندران، با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که از اواخر وقت امروز چهارشنبه، تا روز شنبه آینده تمامی فعالیت‌های دریایی در آب‌های ساحلی استان ممنوع است.

بر اساس اعلام هواشناسی، تقویت جریانات شمالی سبب وزش باد شدید با سرعت تا ۱۸ متر بر ثانیه و ایجاد امواج بلند بین ۲.۴ تا ۳.۸ متر در دریای خزر خواهد شد.

این شرایط برای شنا، صیادی، گردشگری دریایی و حمل‌ونقل دریایی بسیار ناامن است و احتمال خطر غرق شدن شناگران و آسیب دیدن شناورها وجود دارد.

هواشناسی مازندران ضمن هشدار جدی به صیادان، گردشگران و قایقرانان، از تمامی شهروندان خواست تا از حضور در سواحل و فعالیت‌های دریایی خودداری کرده و اقدامات ایمنی لازم را رعایت کنند.

کد خبر 6585835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها