به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی مازندران، با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که از اواخر وقت امروز چهارشنبه، تا روز شنبه آینده تمامی فعالیت‌های دریایی در آب‌های ساحلی استان ممنوع است.

بر اساس اعلام هواشناسی، تقویت جریانات شمالی سبب وزش باد شدید با سرعت تا ۱۸ متر بر ثانیه و ایجاد امواج بلند بین ۲.۴ تا ۳.۸ متر در دریای خزر خواهد شد.

این شرایط برای شنا، صیادی، گردشگری دریایی و حمل‌ونقل دریایی بسیار ناامن است و احتمال خطر غرق شدن شناگران و آسیب دیدن شناورها وجود دارد.

هواشناسی مازندران ضمن هشدار جدی به صیادان، گردشگران و قایقرانان، از تمامی شهروندان خواست تا از حضور در سواحل و فعالیت‌های دریایی خودداری کرده و اقدامات ایمنی لازم را رعایت کنند.