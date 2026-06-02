  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

دریای مازندران موقتا به روی گردشگران بسته شد؛ ممنوعیت قایقرانی و صیادی

دریای مازندران موقتا به روی گردشگران بسته شد؛ ممنوعیت قایقرانی و صیادی

ساری- هواشناسی دریایی مازندران اعلام کرد: از عصر امروز سه شنبه تا صبح پنج شنبه دریای مازندران به دلیل وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن، برای فعالیت‌های گردشگری، قایقرانی و صیادی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی دریایی مازندران از بسته شدن موقت دریای مازندران به روی گردشگران خبر داد و اعلام کرد: قایقرانی، فعالیت‌های گردشگری و صیادی از عصر امروز سه شنبه ۱۲ خرداد در دریای مازندران ممنوع اعلام شده است.

باتوجه به جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، از عصر امروز سه شنبه ۱۲ خرداد تا صبح پنج شنبه ۱۴ خرداد شاهد وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریای مازندران خواهیم بود.

این ممنوعیت موقت است و تا صبح روز پنج شنبه ۱۴ خرداد ادامه خواهد داشت. به همه گردشگران، صیادان و فعالان حوزه دریایی توصیه می‌شود از هرگونه تردد و فعالیت در دریا طی این مدت خودداری کنند.

این هشدار به منظور حفظ ایمنی جان مسافران، گردشگران و شناورهای صیادی صادر شده است. از همه شهروندان و مسافران تقاضا شده به هشدارهای هواشناسی توجه کرده و از نزدیک شدن به مناطق ساحلی و دریا خودداری کنند.

کد مطلب 6848126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها