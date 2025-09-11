به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم، مستند کوتاه «خواژن» به تهیه کنندگی پویا طالب‌نیا و کارگردانی حدیث مرادی و پریسا عبداللهی به سی‌وسومین دورهجشنواره بین‌المللی محیط زیست و حقوق بشر ECOCINE برزیل راه یافت.

این جشنواره با قدمتی ۳۳ ساله یکی از قدیمی‌ترین رویدادهای سینمایی جهان در حوزه محیط‌زیست و حقوق بشر است و امسال هم‌زمان با برگزاری COP30 (این کنفرانس بستری برای گردهمایی رهبران جهان، دانشمندان و فعالان برای تقویت همکاری بین‌المللی و تسریع اقدامات لازم برای مقابله با چالش جهانی تغییرات اقلیمی فراهم می‌کند) در نوامبر ۲۰۲۵ در شهر بلم برزیل و به‌صورت ترکیبی (حضوری و آنلاین) برگزار می‌شود.

مستند کوتاه «خواژن» که سولماز اعتماد، پخش بین الملل آن را برعهده دارد بازگو کننده آئین کهن استان کردستان در میراث جهانی هورامان است که مردم این دیار هزاران سال آن‌را حفظ کرده‌اند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به تحقیق و پژوهش: پویا طالب نیا و حدیث مرادی، مشاور علمی و نویسنده نریشن: نجم الدین جباری، تدوین: عماد خدابخش، دستیار تدوین: فاطمه نوروزی، فیلمبردار: زانیار لطفی، تصویر هوایی: سعید حسن راشدی، دستیاران فیلمبردار: سوران رحیمی و میلاد بهرامی، صدابردار: امید کرمی، مدیر تولید: اقبال مروتی، برنامه ریز: کیوان بی نیاز، طراح صحنه: حدیث مرادی و پریسا عبداللهی، طراح لباس: هیدا صادقیان_حدیث مرادی و پریسا عبداللهی، عکاس: عرفان کرمی، ویرایشگر صدا و طراح صدا: آرش قاسمی، اصلاح رنگ: پگاه حامد، تیزر: امید میرزایی، طراح پوستر: متین خیبلی، تدارکات: داناکریم، طراح لوگو: ارسلان بهرامی، تیتراژ: میثم میرزایی، مترجم زیرنویس: دکتر زانیار نقشبندی، آهنگساز: شهرام علیمحمدی، آواگر: ساقی کمالی، ویلن و آلتو: بهروز آشناگر، شمشال: نیما شفیعی، دف و سازهای کوبه‌ای و پرکاشن: پژمان نقشبندی، سازهای الکترونیک: چیا زرگر، ضبط موسیقی: استودیو هارمونی، صدابرداری، میکس و مسترینگ: چیا زرگر اشاره کرد.

در مستند کوتاه «خواژن» شاه سلطان نظری به عنوان راوی حضور دارد و بیتا مرادی، هیام مروتی، نهیه شبرند، فانوس ایازی، حمیرا کریمی، آسیه کریمی، کبری سهرابی، بدریه قربانی، هانیه مروتی، شینا نظری، فروزان ابراهیمی، روژان زارعی، آتوسا مروتی، دیانا صالحی، هاوژین رستمی، هستی خدادادی، مائده گلناری، مهیا داوودی، پریا ایازی، سوزان صالحی، مکین مرادی باز آفرینی نقش‌ها را برعهده دارند.