خوانش سه نمایشنامه متفاوت درعمارت نوفل لوشاتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، سه نمایشنامه‌خوانی به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مرتضی صباحی در روزهای جمعه و شنبه ۲۱ و ۲۲ شهریور در عمارت نوفل‌لوشاتو برگزار می‌شود. این رویداد فرهنگی با مشارکت جمعی از هنرمندان جوان و همراهی عوامل حرفه‌ای شکل گرفته است.

نمایشنامه خوانی «به مناسبت ورود اشکان»، نخستین اجرای این مجموعه به نویسندگی پوریا کاکاوند است که روز جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

در این جلسه نمایشنامه‌خوانی، بازیگرانی چون جاوید هاشمی، مژگان طاهری، نیما پورخلیل، آریا افشاری، مونا میرعظیمی، عطیه گلرخ، الهه تفرشی، بهاره قویدل، حورا غیاثی و محمدحسین نوائی حضور دارند. طراحی پوستر این اجرا را امیرعلی یگانه برعهده داشته است.

روز شنبه ۲۲ شهریور ساعت ۱۸:۱۵ نمایشنامه‌خوانی «خانه برناردا آلبا» نوشته فدریکو گارسیا لورکا با ترجمه نجف دریابندری در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود.

بازیگران این اثر عبارتند از الهام رضایی، محبوبه زرکش، یلدا عبدی, سمانه غدیری، نیروانا وطن‌خواه، طراوت اسفندیاری، فاطمه عربخانی، یاسمین موسوی، بی‌تا خلج امیری، کیمیا فتاحی و ماهی کیا. طراحی پوستر این اجرا را امیرحسین علیزاده انجام داده است.

نمایشنامه خوانی «اپیدمی» در ادامه همان شب و از ساعت ۱۹:۳۰ به نویسندگی علیرضا امیدی اجرا خواهد شد.

گروهی از بازیگران شامل سارا محمدی، کوثر کیانی‌فرد، امیر شجاعی، محمدرضا پیراکوه، محمدامین احمدی، رز وثوقی، مهلا زاهدی، سهیل سمیاری، الهه شکری، آرزو همدانی، آرشام احراری، محمدعرفان فرهنگی و تارا عاکفی در این نمایشنامه‌خوانی حضور دارند. طراحی پوستر این اثر بر عهده رضا اسبقی بوده است.

در هر سه اجرا، وحید نفر به عنوان مشاور هنری، محمدرضا پیراکوه و کیمیا فتاحی در جایگاه دستیاران کارگردان و برنامه‌ریز و محسن بیده به عنوان مسئول روابط عمومی همکاری دارند.

گروه عکاسان متشکل از الهام شاهمرس، نیلوفر آهویی، شادی سنائیان، پریناز جهانی و عسل طالبیان ثبت تصویری رویدادها را برعهده دارند. همچنین آرمان صادقی مشاور رسانه و امیرحسین رحیمی مسئول امور هماهنگی این برنامه‌ها هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند بلیت نمایشنامه‌خوانی‌های یادشده را از طریق سامانه تیوال تهیه کنند.