به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شریفی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از رادیو دریای چالوس و برنامه صدای ساحل و مراکز مرتبط با سیگنالرسانی و کیفیت شبکههای استانی گفت: بر اساس قاعدههای جهانی نگهداری از زیرساختهای رسانهای هزینههای سنگینی را به همراه دارد، اما تلاش شده است با مدیریت و مهندسی صحیح این هزینهها کاهش یابد.
وی گفت: به برکت خون شهدا و با استفاده از ترفندهای فنی شرایطی فراهم شد تا مردم بدون نیاز به خرید گیرندههای جدید و تلویزیونهای هوشمند، تصاویر اچدی با کیفیت بالا دریافت کنند.
وی افزود: در دنیا برای نگهداری زیرساختها سه تا پنج درصد ارزش دارایی هزینه میشود، ما طی یک سال و نیم گذشته کل داراییهای رسانه ملی شامل جامجم، ۳۳ مرکز استانی و بیش از هفت هزار ایستگاه را احصا کردهایم و نگهداری از این حجم عظیم تجهیزات، فیبرها و تابلوهای برق نیازمند مدیریت دارایی دقیق است و این موضوع در دستور کار قرار دارد.
معاون توسعه و فناوری رسانه صدا و سیما با تأکید بر نگاه عدالتمحور رسانه ملی خاطرنشان کرد: از منظر سیاستهای رئیس سازمان نباید هزینهها به دوش مخاطب گذاشته شود، به همین دلیل فناوریهای پیشرفتهای مانند HEVC با تغییرات فنی در سازمان پیادهسازی شد تا مردم ناچار به خرید تجهیزات جدید نباشند.
وی ادامه داد: رسانه ملی با وجود محدودیتهای مالی و فنی، توسعه پایدار را در دستور کار خود قرار داده است و در این مسیر با احصای کامل داراییها و مدیریت بهینه منابع تلاش میکند خدماتی پایدار و باکیفیت به مردم ارائه دهد.
شریفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات اخیر دشمن به مراکز فرهنگی کشور تصریح کرد: این اقدامات نشان میدهد خصومت رژیم صهیونیستی و دشمنان ملت ایران با اصل موجودیت کشور است.
ویگفت: وقتی رسانه بهعنوان یکی از صلحآمیزترین ابزارهای فرهنگی جهان مورد تجاوز قرار گرفت که بیانگر عمق دشمنی آنان با ایران عزیز است.
