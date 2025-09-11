نشست اضطراری شورای امنیت درباره تنش میان لهستان و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه لهستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست ورشو، نشست اضطراری را برای بررسی نقض حریم هوایی لهستان در این هفته برگزار خواهد کرد.

رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان به رادیو محلی این کشور گفت: (ما) توجه جهان را به این حمله پهپادی بی‌سابقه روسیه به یکی از اعضای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ناتو جلب می‌کنیم. من در گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور داشتم؛ به نظر من استدلال‌های ما قانع‌کننده بوده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری یورو نیوز اعلام کرد: پس از حمله پهپادهای روسی به خاک لهستان در این هفته، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه به درخواست ورشو جلسه اضطراری برگزار خواهد کرد.

گفتنی است که لهستان بامداد چهارشنبه ۱۹ شهریور چند پهپاد را که در جریان حمله گسترده روسیه به غرب اوکراین وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، سرنگون کرد.

دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان، ادعا کرده بود که حریم هوایی کشورش با شمار زیادی از پهپادهای روسی نقض شد و آن‌هایی که تهدید مستقیم به شمار می‌آمدند سرنگون شدند.