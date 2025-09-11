  1. استانها
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

۱۳ مصدوم و یک جان‌باخته در کمتر از ۱۲ ساعت در آزادراه زنجان – قزوین

زنجان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر زنجان گفت: در کمتر از ۱۲ ساعت دو سانحه رانندگی در آزادراه زنجان – قزوین رخ داد که در پی آن ۱۳ نفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی اظهار کرد: ساعت ۰۰:۲۵ بامداد پنجشنبه گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای سه دستگاه خودروی سواری در کیلومتر ۳۹ آزادراه زنجان – قزوین به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شمال‌غرب شهرستان زنجان به محل حادثه اعزام شدند. نجاتگران اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند و آنان را برای انتقال به مراکز درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان ادامه داد: حادثه دوم نیز ساعت ۰۹:۱۶ صبح همان روز در کیلومتر ۴۵ آزادراه زنجان – قزوین رخ داد که در این سانحه یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه تریلی برخورد کرد.

وی تصریح کرد: پس از اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی از پایگاه شمال‌غرب شهرستان زنجان به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

