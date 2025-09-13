  1. استانها
  2. قم
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۰

بیش از ۲ هزار جلد کتاب خطی در کتابخانه فاطمی قم مرمت و بازسازی شد

قم- صحاف کتابخانه فاطمی گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار جلد کتاب خطی در این مجموعه نگهداری می‌شود که برخی از آن‌ها بیش از ۵۰۰ سال قدمت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیلی صحاف کتابخانه فاطمی فعال حوزه نگهداری و مرمت نسخ قدیمی با اشاره به قدمت و اهمیت این مرکز فرهنگی، از مرمت و بازسازی مجموعه‌ای نفیس از نسخه‌های خطی، سنگی و سربی در این کتابخانه خبر داد.

وی با بیان اینکه کتابخانه آستان مقدس بانوی کرامت یکی از قدیمی‌ترین کتابخانه‌های استان قم به شمار می‌رود، گفت: این کتابخانه مجموعه‌ای غنی از منابع تاریخی و علمی را در خود جای داده که شامل کتاب‌های خطی، سنگی، سربی و چاپی است.

حجت الاسلام اسماعیلی افزود: در حال حاضر بیش از دو هزار جلد کتاب خطی در این مجموعه نگهداری می‌شود که برخی از آن‌ها بیش از ۵۰۰ سال قدمت دارند. همچنین چند هزار جلد کتاب سنگی و سربی نیز در این گنجینه ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: به لطف تلاش‌های انجام‌شده، تعدادی از کتاب‌های خطی قدیمی مرمت شده‌اند و نسخه‌های سنگی نیز بازسازی شده و مجدداً در چرخه مطالعه و استفاده محققان قرار گرفته‌اند. به گفته او، کتاب‌های چاپی این کتابخانه نیز بیش از پنجاه هزار جلد را شامل می‌شود.

این فعال حوزه نگهداری و مرمت نسخ قدیمی با تأکید بر لزوم حفظ میراث مکتوب کشور، ادامه داد: نگهداری و مرمت این منابع ارزشمند فرهنگی، علاوه بر حفظ تاریخ علمی و دینی، بستر لازم را برای پژوهش‌های تخصصی آینده نیز فراهم می‌سازد.

