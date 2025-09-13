بیش از ۲ هزار جلد کتاب خطی در کتابخانه فاطمی قم مرمت و بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیلی صحاف کتابخانه فاطمی فعال حوزه نگهداری و مرمت نسخ قدیمی با اشاره به قدمت و اهمیت این مرکز فرهنگی، از مرمت و بازسازی مجموعه‌ای نفیس از نسخه‌های خطی، سنگی و سربی در این کتابخانه خبر داد.

وی با بیان اینکه کتابخانه آستان مقدس بانوی کرامت یکی از قدیمی‌ترین کتابخانه‌های استان قم به شمار می‌رود، گفت: این کتابخانه مجموعه‌ای غنی از منابع تاریخی و علمی را در خود جای داده که شامل کتاب‌های خطی، سنگی، سربی و چاپی است.

حجت الاسلام اسماعیلی افزود: در حال حاضر بیش از دو هزار جلد کتاب خطی در این مجموعه نگهداری می‌شود که برخی از آن‌ها بیش از ۵۰۰ سال قدمت دارند. همچنین چند هزار جلد کتاب سنگی و سربی نیز در این گنجینه ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: به لطف تلاش‌های انجام‌شده، تعدادی از کتاب‌های خطی قدیمی مرمت شده‌اند و نسخه‌های سنگی نیز بازسازی شده و مجدداً در چرخه مطالعه و استفاده محققان قرار گرفته‌اند. به گفته او، کتاب‌های چاپی این کتابخانه نیز بیش از پنجاه هزار جلد را شامل می‌شود.

این فعال حوزه نگهداری و مرمت نسخ قدیمی با تأکید بر لزوم حفظ میراث مکتوب کشور، ادامه داد: نگهداری و مرمت این منابع ارزشمند فرهنگی، علاوه بر حفظ تاریخ علمی و دینی، بستر لازم را برای پژوهش‌های تخصصی آینده نیز فراهم می‌سازد.