  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

طول ترافیک در آزادراه قزوین - رشت به ۲۹ کیلومتر رسید

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان گفت: طول صف خودروها در آزادراه قزوین- رشت محدوده دولت‌آباد تا امامزاده هاشم به بیش از ۲۹ کیلومتر رسیده است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محورهای ورودی استان اظهار کرد: ترافیک فوق‌سنگینی در آزادراه قزوین – رشت از محدوده دولت‌آباد تا امامزاده هاشم گزارش شده که طول صف خودروها در این مسیر به بیش از ۲۹ کیلومتر رسیده است.

وی با بیان اینکه این وضعیت موجب کندی شدید در تردد خودروها شده است، افزود: از امامزاده هاشم تا تقاطع سراوان نیز ترافیک به‌صورت نیمه‌سنگین ادامه دارد.

مرادی از هم‌وطنان خواست ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری در این مسیر، در صورت تردد، از آخرین وضعیت جاده‌ها پیش از حرکت مطلع شوند و همکاری لازم با عوامل راهداری و پلیس‌راه را داشته باشند.

