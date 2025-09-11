به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد: در پی اعلام هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان مبنی بر وزش باد شدید و گاهی بسیار شدید در روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۰ و ۲۱ شهریور) ستادهای مدیریت بحران مناطق ۲۲ گانه موظف شدند نسبت به پیش‌بینی و اجرای تمهیدات ایمنی در سطح شهر اقدام کنند.

بر اساس ابلاغ این سازمان، تمهیدات پیشگیرانه شامل بررسی و ایمن‌سازی درختان فرسوده، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و سایر اجزای غیرسازه‌ای موقت خواهد بود. همچنین تأکید شده است در صورت وقوع حادثه، اقدامات فوری برای رفع مشکل صورت بگیرد و گزارش آن به مرکز فرماندهی و کنترل (EOC) ارسال شود.

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ضمن توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی، از آنان خواست در ساعات اوج وزش باد از توقف در مجاورت درختان کهنسال، داربست‌های ساختمانی و تابلوهای بزرگ تبلیغاتی خودداری کنند.