کشف بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد افیونی در مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ‌دوم رضا شجاعی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مرزداران هنگ مرزی سراوان و جکیگور با اشرافیت اطلاعاتی، از قصد یک باند قاچاق مواد مخدر برای انتقال محموله خود به داخل کشور آگاه شدند و بلافاصله با آمادگی و تجهیزات کامل، به پوشش کامل منطقه پرداختند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ادامه داد: قاچاقچیان که قصد داشتند به صورت کوله‌باری مواد مخدر را وارد کشور نمایند با واکنش به موقع مرزداران، خود را در تنگنا و محاصره نیروهای عملیاتی مرزبانی دیدند، و پس از ساعتی درگیری مسلحانه با استفاده از تاریکی شب و کوهستانی بودن منطقه ضمن رها نمودن محموله خود به آن‌سوی مرز متواری شدند.

وی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری متهمین این پرونده در دست اقدام است گفت: در این عملیات، مرزداران هنگ مرزی سراوان، جکیگور موفق شدند مقدار ۱۱۰ کیلوگرم انواع مواد افیونی شامل ۸۰ کیلوگرم تریاک، ۳۰ کیلوگرم شیشه را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در پایان ضمن تشکر از همکاری خوب مرزنشینان غیور و خونگرم جنوب استان در مبارزه با این بلای خانمان سوز خاطرنشان کرد: مرزداران منسجم‌تر و استوارتر از گذشته به پاسداری از مرزهای جنوب شرق کشور می‌پردازند و اجازه کوچک‌ترین تحرکی را به سوداگران مرگ نخواهند داد.