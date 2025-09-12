گلایه مردم دوگنبدان از رها کردن کندوکاری ها؛آب و فاضلاب: پول نداریم!

خبرگزاری مهر، گروه استانها-فاطمه کریمی: شهرستان گچساران با تولید ۲۵ درصد نفت و گاز ایران این روزها درگیر معضلی به نام رها کردن کندوکاری ها در خیابانها شده است.
معضلی که نه تنها چهره زشتی بر پیکره شهر ایجاد کرده، بلکه گلایه مردم را در پی داشته و تردد خودروها را سخت کرده است.
این معضل را بیشتر در خیابانهای اصلی برخی محلات شهرستان گچساران از جمله مناطق رزمندگان و ۱۰۸ هشت دستگاه میتوان دید که بر اثر حفاریهای طولانی مدت اداره شرکت آب و فاضلاب رها شده است.
وجود چالههای کوچک و بزرگ بر اثر حفاریهای متعدد به دلایل مختلف از جمله تعمیر شبکه آبرسانی، ایجاد شبکه فاضلاب در خیابانهای این محلات نارضایتیهایی را به وجود آورده است.
حفاریهایی که پیشتر برای بهره مندی مردم از آب لوله کشی انجام شده با طولانی شدن طرح نارضایی شهروندان را در پی داشته و خواهان اتمام هر چه زودتر پروژه و آسفالت خیابان هستند.
طولانی شدن مدت زمان بهسازی این این گونه حفاریها باعث ضربات سنگینی به جلوبندی خودروها شده است.
خانههایمان زیر گرد و خاک اداره آب و فاضلاب
از طرفی گردو خاک حاصل از این گونه حفاریها معضل دیگری است که یکی از ساکنان خیابان رزمندگان به خبرنگار ما میگوید: حدود دو ماه است که اداره آب و فاضلاب برای لوله گذاری خیابان را حفاری کرده و پس از انجام کار هنوز آسفالت خیابان ترمیم نشده و خیابان همان طور به حال خود رها شده است.
این شخص با گلایه از روند بهسازی این حفاریها میافزاید: ترمیم نکردن به موقع آسفالت خیابان پس از انجام لوله گذاری، خسارات زیادی نیز به خودروها وارد میکند.
یکی دیگر از ساکنان این منطقه گفت: حدود سه ماه از این کند و کاریها گذشته که تازه این گودالها را با خاک پر کردند که با رفت و آمد ماشینها کل خانهها زیر گردو خاک میروند و این پروژهها نیمه تمام رها شده و کسی نیست به به این وضعیت رسیدگی کند.
مردم صبر کنند فعلاً نقدینگی نداریم
در این رابطه رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان گچساران میگوید: طرح حذف لوله جی آر پی برای سلامتی و بهداشت مردم و همچنین برای اینکه مناطق شهید محلاتی و۱۰۸ دستگاه افت فشار داشتند با اجرای حفارها در برخی مناطق دوگنبدان انجام شده و ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
علی نادری با توجه به اینکه این طرح از اعتبارات نفت تأمین میشود، اظهار کرد:: پیمانکاران بدون پیش پرداختی اقدام به شروع کار کردند.
با پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران در مهر و آبان حفاریها آسفالت میشوند
وی با بیان اینکه رفاه مردم در اولویت کار ما قرار دارد افزود: برای بهسازی این حفاریها نقدینگی در دست پیمانکاران وجود ندارد زیرا صورت وضعیت را برای شرکت نفت ارسال شده و امیدواریم در مهر و آبان ماه پرداخت شود.
رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان گچساران تاکید کرد: با پرداخت نقدینگی در مهر یا آبان ماه به پیمانکاران کار آسفالت در دستور کار قرار میگیرد.
