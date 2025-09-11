درسهای حمله اسرائیل به قطر برای کشورهای منطقه

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: ناصر کنعانی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر نوشت: حمله جنایتکارانه و متجاوزانه رژیم اسرائیل به قطر برای ترور رهبران حماس‌، حاوی درسهای فراوانی است. امید آنکه کشورهای عربی و اسلامی غرب آسیا از این درسها چشم نپوشند و آینده منطقه و کشورهای خود را بیش از این در معرض تهدیدات سرنوشت‌ساز قرار ندهند.

اسرائیل منشأ و منبع بی پایان ناامنی، بی ثباتی و جنگ فراگیر در منطقه غرب آسیا است.

حقوق بین‌الملل، سازمان ملل و سازوکارهای بین‌المللی به دلیل حمایت همه‌جانبه دولتهای آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه از رژیم اسرائیل، برای ایجاد بازدارندگی در برابر ماشین جنگ و تجاوز و ترور اسرائیل ناتوانند.

آمریکا متحد راهبردی اسرائیل و مبدع و حامی پروژه «اسرائیل بزرگ» است و تکیه بر آمریکا برای دفع شر اسرائیل، مصداق «خودکشی از ترس مرگ» است.

«اسرائیل بزرگ» بخشی از اهداف پروژه «خاورمیانه بزرگ یا جدید» است. اسرائیل بزرگ از مسیر جنگ و تجاوز و اشغال بیرون می‌آید نه از مسیر صلح، فلذا صلح با اسرائیل، در واقع تعهدی یکطرفه به یک رژیم یاغی، توسعه‌طلب و نژادپرست است.

امنیت خریدنی نبوده و همپیمانی با آمریکا امنیت ساز نیست. تسلیحات و تجهیزات دفاعی و پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه، در خدمت منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل است.

جنبش‌ها و جریانهای مقاومت در فلسطین و لبنان و یمن و عراق، پشتوانه کشورهای منطقه غرب آسیا در برابر درنده خویی اسرائیل و بدعهدی آمریکاست.

فلسطین خط مقدم دفاع از امنیت منطقه در برابر پروژه اسرائیل بزرگ است. برای تنبیه اسرائیل و ایجاد بازدارندگی راهبردی، حمایت از مقاومت در فلسطین و شکستن محاصره نوار غزه، فوریت و اهمیت راهبردی دارد.

اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیا، خدمت به امنیت پایدار منطقه و مقدمه همکاری دسته‌جمعی برای امنیت مشترک، فراگیر و پایدار است.

نظام اسد در سوریه برغم ضعفها و نقایص، بخشی از جبهه بازدارندگی در برابر تروریسم دولتی و توسعه‌طلبی اسرائیل بود. حمایت از یکپارچگی سرزمینی سوریه، استقرار دولتی ملی و مردمی در این کشور و دفاع جمعی از سوریه در برابر توسعه سرزمینی اسرائیل، بخشی از معادله بازدارندگی در برابر تجاوزگری و عصیانگری اسرائیل است.

اسرائیل فوری‌ترین و خطرناکترین تهدید برای امنیت و ثبات در منطقه است. ضروری است کشورهای منطقه غرب آسیا فوراً یک ائتلاف جمعی در برابر رژیم تروریستی اسرائیل تشکیل دهند.

قطع رابطه سیاسی، اقتصادی و تجاری با اسرائیل توسط کشورهای دارای چنین روابطی با اسرائیل خدمت به امنیت ملی و جمعی کشورهای عربی و اسلامی است.

نشست فوق‌العاده سران عربی- اسلامی در دوحه که مقامات عالی قطر از برگزاری آن در اوایل هفته آینده خبر داده‌اند، فرصتی برای کاربست درسهای کشورهای منطقه غرب آسیا از حمله رژیم اسرائیل به قطر و بازنگری در اشتباهات راهبردی گذشته است.