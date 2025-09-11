پزشکیان: کالابرگ معیشتی باید به ۷ دهک جامعه اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان شامگاه پنج شنبه در ادامه سفر شهرستانی خود به استان اردبیل با حضور در شبکه سبلان اردبیل اظهار کرد: برنامه کالابرگ معیشتی باید به نحوی تنظیم شود که ۷ دهک جامعه بتوانند از آن بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یارانه به برخی افراد تعلق میگیرد که واقعاً نیاز ندارند؛ گفت: میتوانیم از دهکهای بالاتر که نیازمند حمایت نیستند، قیمت تمامشده کالاها را دریافت کنیم و منابع حاصل را در قالب کالابرگ به سایر مردم اختصاص دهیم.
پزشکیان همچنین به دغدغههای مردم درباره کمبود انرژی و خدمات عمومی اشاره کرد و افزود: ما با کسریهای آب، برق، گاز و سوخت مواجه هستیم؛ اما با کمک مردم، پشتیبانی خداوند و رهبری نخبگان، میتوانیم مشکلات را مدیریت و حل کنیم.
رئیسجمهور بر اهمیت آموزش و فرهنگ نیز تأکید کرد و گفت: اگر از مهدکودک تا دانشگاه آموزش و پرورش درست طراحی شود، میتوانیم ذخایر ارزشمند انسانی را به ظهور برسانیم و فقر، جهل و فساد را کاهش دهیم. مدارس و مراکز آموزشی باید علاوه بر تجهیزات، معلمان توانمند و آموزشهای کاربردی داشته باشند تا تغییر رفتار و نگرش ایجاد شود.
وی با اشاره به نقش مساجد و مراکز فرهنگی در جامعه ادامه داد: هر مسجد، مدرسه و مرکز بهداشت میتواند محور خدمترسانی به مردم باشد و دولت آماده پشتیبانی کامل در این مسیر است. با این رویکرد، هیچ فردی از نگاه حاکم مغفول نمیماند.
پزشکیان با تاکید بر عدالت اجتماعی افزود: هدف ما این است که هیچ خانواری به دلیل درآمد پایین دغدغه تأمین نیازهای اساسی خود را نداشته باشد. با طراحی دقیق کالابرگ و اصلاح نظام یارانهها، میتوانیم منابع را به دهکهای نیازمند اختصاص دهیم و عدالت اجتماعی را تقویت کنیم.
وی همچنین به پروژهها و سرمایهگذاریهای استان اشاره کرد و گفت: برای توسعه استان اردبیل، نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در حوزههای مختلف از جمله انرژی، بهداشت، راه و گلخانهها پیشبینی شده است. این اقدامات ضمن رفع دغدغههای معیشتی، فرصتهای اشتغال و توسعه را نیز فراهم میکند.
پزشکیان در پایان تصریح کرد: برنامهریزی ما بر پایه مشارکت مردم و همکاری مسئولان استانی است. با مدیریت منابع و حمایتهای لازم، میتوانیم مسیر توسعه پایدار، رفاه اجتماعی و پیشرفت استان را تضمین کنیم.
