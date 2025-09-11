  1. استانها
  2. اردبیل
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰

پزشکیان: کالابرگ معیشتی باید به ۷ دهک جامعه اختصاص یابد

اردبیل- رئیس جمهور گفت: برنامه کالابرگ معیشتی باید به نحوی تنظیم شود که ۷ دهک جامعه بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان شامگاه پنج شنبه در ادامه سفر شهرستانی خود به استان اردبیل با حضور در شبکه سبلان اردبیل اظهار کرد: برنامه کالابرگ معیشتی باید به نحوی تنظیم شود که ۷ دهک جامعه بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یارانه به برخی افراد تعلق می‌گیرد که واقعاً نیاز ندارند؛ گفت: می‌توانیم از دهک‌های بالاتر که نیازمند حمایت نیستند، قیمت تمام‌شده کالاها را دریافت کنیم و منابع حاصل را در قالب کالابرگ به سایر مردم اختصاص دهیم.

پزشکیان همچنین به دغدغه‌های مردم درباره کمبود انرژی و خدمات عمومی اشاره کرد و افزود: ما با کسری‌های آب، برق، گاز و سوخت مواجه هستیم؛ اما با کمک مردم، پشتیبانی خداوند و رهبری نخبگان، می‌توانیم مشکلات را مدیریت و حل کنیم.

رئیس‌جمهور بر اهمیت آموزش و فرهنگ نیز تأکید کرد و گفت: اگر از مهدکودک تا دانشگاه آموزش و پرورش درست طراحی شود، می‌توانیم ذخایر ارزشمند انسانی را به ظهور برسانیم و فقر، جهل و فساد را کاهش دهیم. مدارس و مراکز آموزشی باید علاوه بر تجهیزات، معلمان توانمند و آموزش‌های کاربردی داشته باشند تا تغییر رفتار و نگرش ایجاد شود.

وی با اشاره به نقش مساجد و مراکز فرهنگی در جامعه ادامه داد: هر مسجد، مدرسه و مرکز بهداشت می‌تواند محور خدمت‌رسانی به مردم باشد و دولت آماده پشتیبانی کامل در این مسیر است. با این رویکرد، هیچ فردی از نگاه حاکم مغفول نمی‌ماند.

پزشکیان با تاکید بر عدالت اجتماعی افزود: هدف ما این است که هیچ خانواری به دلیل درآمد پایین دغدغه تأمین نیازهای اساسی خود را نداشته باشد. با طراحی دقیق کالابرگ و اصلاح نظام یارانه‌ها، می‌توانیم منابع را به دهک‌های نیازمند اختصاص دهیم و عدالت اجتماعی را تقویت کنیم.

وی همچنین به پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های استان اشاره کرد و گفت: برای توسعه استان اردبیل، نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، بهداشت، راه و گلخانه‌ها پیش‌بینی شده است. این اقدامات ضمن رفع دغدغه‌های معیشتی، فرصت‌های اشتغال و توسعه را نیز فراهم می‌کند.

پزشکیان در پایان تصریح کرد: برنامه‌ریزی ما بر پایه مشارکت مردم و همکاری مسئولان استانی است. با مدیریت منابع و حمایت‌های لازم، می‌توانیم مسیر توسعه پایدار، رفاه اجتماعی و پیشرفت استان را تضمین کنیم.

کد خبر 6586538

