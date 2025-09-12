فرهاد شبیهی مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با انتقادات وارد شده بر افزایش نیروگاه‌های تولید پراکنده و سرمایه گذاری در سایر بخش‌های تولید برق گفت: راندمان نیروگاه‌های تولید پراکنده به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد.

وی ادامه داد: ساخت نیروگاه‌های حرارتی زمان‌بر بوده و به سرمایه گذاری‌های کلام نیاز دارد، البته باید در نظر داشت نیروگاه‌های حرارتی به صورت متمرکز هستند و نیروگاه بزرگ و در یک تأمین از این نیروگاه ولتاژ خارج شده و جاهای دوردست می‌رود، بنابراین تلفات ظرفیت شبکه افزایش می‌یابد.

مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران اضافه کرد: زمانیکه ما در یک نقطه تولید و مصرف داریم، این نیروگاه خورشیدی مخصوص منطقه‌ای به ظرفیت ۳ مگاوات نزدیک به ۲۵۰۰ خانوار در همین منطقه را تأمین می‌کند

شبیهی اضافه کرد: به همین علت این نیروگاه‌ها توان تلفاتی ندارند و در واقع به صورت کیفی شبکه مدیریت می‌کند و اگر کل برنامه منطقه هم برود این منطقه برق دارد. بنابراین ما می‌توانیم به صورت میکروگرید شبکه‌هایمان را جزیره‌ای کنیم.

وی در این زمینه توضیح داد: هدف ما در نهایت این است که بتوانیم شبکه‌ها را به صورت جزیره در آورده و سپس آنها را مدیریت کنیم.

وی در رابطه با میزان مصرف‌برق‌تهران در ایام پیک خاطرنشان کرد؛ مصرف تهران در ایام پیک تابستان به ۱۴ هزار مگاوات رسید که برآورد می‌شود این میزان از مصرف در سایر ماه‌های سال روند کاهشی داشته باشد زیرا سیستم‌های سرمایشی حذف می‌شوند که بخش عمده از مصرف تابستان مربوط به این بخش است.

این مقام مسئول در خاتمه یاد شد: سال گذشته به دلیل مشکل در تأمین سوخت نیروگاهی خاموشی داشتیم اما با توجه به آنکه گفته می‌شود سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها تأمین شده است به نظر نمی‌رسد در زمستان خاموشی داشته باشیم.