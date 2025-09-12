حمله رژیم صهیونیستی به قطر گام عملی در مسیر توطئه نیل تا فرات است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی، در خطبههای نماز جمعه این هفته قم، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت، آغاز سال تحصیلی را فرصتی برای تأکید بر نقش کلیدی سه نهاد اصلی جامعه دانست و بر ضرورت همکاری نهادهای آموزشی، دانشگاهی و حوزوی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه موفقیت آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه به معنای موفقیت کل جامعه است، افزود: آموزش و پرورش سنگ بنای جامعه است و از مسئولان و خانوادهها انتظار میرود علاوه بر تربیت علمی، تربیت روحی، اخلاقی و معنوی دانشآموزان را نیز مورد توجه قرار دهند.
آیتالله اعرافی تربیت مهارتی، فنی، اجتماعی، سیاسی و انقلابی جوانان را از دیگر ابعاد مهم تربیت دانست و تأکید کرد: دانشگاه علاوه بر آموزش علمی، وظیفه دارد مسئولیتهای تربیتی و اجتماعی را نیز برعهده گیرد و حوزه و علما با بیش از هزار سال سابقه، رکن تعالی جامعه هستند.
وی خانوادهها را پشتوانه این سه نهاد خواند و نقش آنها در رشد علمی و اخلاقی نسل جوان را یادآور شد.
در ادامه، رئیس حوزههای علمیه کشور با اشاره به اهمیت وقف، آن را نهادی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بزرگ خواند و بر لزوم احیای آن برای تحقق اهداف جامعه و حمایت از مظلومان تأکید کرد.
وی با پرداختن به حوزه هنر گفت: هنر انسانساز است، اما اگر هنر به سمت هالیوودی شدن پیش رود، ارکان جامعه را متزلزل میکند.
اعرافی افزود: هنر باید همراه با ارزشهای الهی و تولید شادی مقدس باشد و هنری که در خدمت امیال شیطانی قرار گیرد، سبب سقوط فرد و جامعه میشود.
آیتالله اعرافی با اشاره به مسائل کشور، خواستار مدیریت انقلابی منابع آب، برق و گاز شد و بیان کرد: تأمین زیرساختهای داخلی و تلاش مضاعف مسئولان، برای حل مشکلات معیشتی و صنعتی ضروری است.
وی همچنین به اهمیت بهرهگیری از فناوریهای نوین در عرصه دفاعی و پدافند غیرعامل اشاره کرد.
رئیس حوزههای علمیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر منطق ملت ایران و پایبندی به گفتمان، اظهار داشت: ملت ایران سختیها را تحمل میکند اما زیر بار ظلم نمیرود
وی با اشاره به حمله اسرائیل به قطر گفت: کشورهایی که با آمریکا اتحاد دارند، پایگاههای نظامی بزرگ این کشور را میزبانی میکنند اما آنان بدانند که روح غرب و آمریکا باطنی خبیث دارد؛ اسرائیل نیز با طرح نیل تا فرات و شعار ترور رسمی، تهدیدی جدی برای ملتها محسوب میشود.
اعرافی در پایان با تأکید بر مقاومت و ایستادگی ملت ایران، گفت: همچنان که در گذشته محکم ایستادهایم، امروز نیز در برابر شیطانهای عالم و اسرائیل قاطع خواهیم ایستاد.
