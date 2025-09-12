  1. استانها
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

جشن عاطفه‌ها در اردستان؛ ۹۰۰ دانش‌آموز نیازمند حمایت خیران هستند

اردستان-رئیس کمیته امداد اردستان گفت: ۹۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد شهرستان اردستان برای شروع سال تحصیلی جدید نیازمند کمک‌های مردمی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد شفیعی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: رسالت کمیته امداد در امر رسیدگی به محرومان جامعه دارد. چندین مناسبت در طول سال هست که مناسبت‌های ویژه‌ای از آن یاد می‌شود تا به عنوان نمادین، حس همدردی و فرهنگ نوع‌دوستی و خدمت‌رسانی بین مردم حفظ شود.

وی با اشاره به برپایی جشن عاطفه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید، افزود: در شهرستان اردستان از ۸ هزار دانش‌آموز، ۹۰۰ نفر تحت حمایت کمیته امداد هستند و در مقاطع مختلف تحصیلی، برای شروع سال تحصیلی نیازمند لوازم‌التحریر، نوشت‌افزار، پوشاک و کفش مناسب هستند تا بتوانند هم‌پای دیگر دوستان خود در تحصیل حضور یابند.

رئیس کمیته امداد اردستان خاطرنشان کرد: برنامه جشن عاطفه‌ها آغاز شده و روزهای اخیر پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی در سطح شهر برقرار بوده است. امروز نیز به صورت سراسری پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی در نماز جمعه‌ها برپا شده است.

شفیعی تصریح کرد: حدود ۲ هزار و ۴۰۰ خانوار در قالب ۵ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد هستند که حدود ۱۳ درصد جمعیت شهرستان را تشکیل می‌دهند و در موضوعات مختلف، خدمات گوناگونی به آنان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: بخشی از این خدمات در حوزه فرهنگی و آموزشی است که نیازمند کمک خیران و شهروندان هستیم.

رئیس کمیته امداد اردستان یادآور شد: خیران می‌توانند علاوه بر حضور در پایگاه‌های سطح شهر و اداره شهرستان و مراکز نیکوکاری کمیته امداد، از طریق سامانه سما با ارسال عدد ۳ به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱، در این حرکت خداپسندانه سهیم باشند.

