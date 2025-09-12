به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد شفیعی در سخنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه اردستان اظهار کرد: رسالت کمیته امداد در امر رسیدگی به محرومان جامعه دارد. چندین مناسبت در طول سال هست که مناسبتهای ویژهای از آن یاد میشود تا به عنوان نمادین، حس همدردی و فرهنگ نوعدوستی و خدمترسانی بین مردم حفظ شود.
وی با اشاره به برپایی جشن عاطفهها در آستانه سال تحصیلی جدید، افزود: در شهرستان اردستان از ۸ هزار دانشآموز، ۹۰۰ نفر تحت حمایت کمیته امداد هستند و در مقاطع مختلف تحصیلی، برای شروع سال تحصیلی نیازمند لوازمالتحریر، نوشتافزار، پوشاک و کفش مناسب هستند تا بتوانند همپای دیگر دوستان خود در تحصیل حضور یابند.
رئیس کمیته امداد اردستان خاطرنشان کرد: برنامه جشن عاطفهها آغاز شده و روزهای اخیر پایگاههای جمعآوری کمکهای مردمی در سطح شهر برقرار بوده است. امروز نیز به صورت سراسری پایگاه جمعآوری کمکهای مردمی در نماز جمعهها برپا شده است.
شفیعی تصریح کرد: حدود ۲ هزار و ۴۰۰ خانوار در قالب ۵ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد هستند که حدود ۱۳ درصد جمعیت شهرستان را تشکیل میدهند و در موضوعات مختلف، خدمات گوناگونی به آنان ارائه میشود.
وی ادامه داد: بخشی از این خدمات در حوزه فرهنگی و آموزشی است که نیازمند کمک خیران و شهروندان هستیم.
رئیس کمیته امداد اردستان یادآور شد: خیران میتوانند علاوه بر حضور در پایگاههای سطح شهر و اداره شهرستان و مراکز نیکوکاری کمیته امداد، از طریق سامانه سما با ارسال عدد ۳ به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱، در این حرکت خداپسندانه سهیم باشند.
