بازاریان و اصناف با فقرا با انصاف تا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز اظهار کرد: صرفه‌جویی در آب و انرژی یک ضرورت است و همه باید در مصرف آب دقت کنند. اسراف حرام است و آب شرب متعلق به عموم مردم است، بنابراین نمی‌توان تنها به پرداخت هزینه اکتفا کرد و اسراف کرد. با توجه به پایان تابستان و حضور مهمانان، حفاظت از محیط زیست و پارک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از نیازمندان، خاطرنشان کرد: گاهی مشغله‌های شخصی و سیاسی باعث غفلت از مستمندان می‌شود. با شروع مهر و بازگشایی مدارس، کودکان نیازمند به لوازم التحریر و کیف مدرسه نیاز دارند و مساجد و هیئت‌های حسینی باید در این زمینه اهتمام بورزند.

وی گفت: دولتمردان باید دقت کنند که افزایش کارمندان بدون بهره‌وری نتیجه‌ای ندارد و قوانین باید به‌گونه‌ای باشد که تولید و کارگری را تقویت کند. اسراف حتی در دولت نیز باید کنترل شود و منابع، آب و انرژی باید به سمت تقویت تولید و اشتغال هدایت شود.

امام جمعه تبریز با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر، گفت: به ما می‌گفتند که شما با آمریکا در جنگ هستید و با آنها صلح نمی‌کنید، شما که نوکر آمریکا بودید به حرف‌هایشان گوش دادید گاو شیرده بوده و هواپیمای چندین دلاری به آنها تقدیم کردید، شما نوکران را چرا زد؟ بدانید که در مقابل آنها ایستادگی پاسخگوست و مجبور می‌شوند عقب نشینی کنند آنها دوست و دشمن نمی‌شناسند؛ اندیشمندان، سیاست مداران با انصاف، دانشگاهیان و مردم عرب منطقه چقدر می‌خواهید با ذلت زندگی کنید نفت می‌دهید و امکانات در اختیار آنها قرار می‌دهید آنها با همان امکانات شما هواپیما و موشک تولید کرده و شما را می‌زنند. یک‌بار مثل مردم ایران ایستادگی کنید؛ هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. به ذلت سر خم نکنید.

وی همچنین یادآور شد: در موضوع مذاکره با آژانس انرژی اتمی باید فرصت دهیم تا توضیح دهند قبل از اینکه توضیح دهند حرف می‌زنیم و بعداً می‌بینیم که اشتباه بوده است. مجلس محترم نیز با قوت قانون نوشتند و مشخص کردند که مذاکره با آژانس چگونه پیش برود اما باید مواظب باشند که طبق همان مصوبه اقدامات عملی شود.

وی ادامه داد: بقیه مسئولان هم متوجه این موضوع هستند چون قبلاً رفتار رژیم خبیث را دیدند، پس هوشیار باشند طرف مقابل ما تنها آژانس نیست بلکه آمریکا و اسرائیل هم هستند.