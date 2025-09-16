  1. ورزش
شکست نمایندگان اسنوکر ایران در مسابقات آزاد انگلیس

رقابت‌های معتبر آزاد اسنوکر انگلیس ۲۰۲۵ با حضور برترین بازیکنان جهان در حال برگزاری است و دو نماینده ایران در این مسابقات به کار خود پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرخوش، ملی‌پوش اسنوکر ایران که در دو دیدار ابتدایی خود برابر «سهیل نییر» از کانادا و «لانگ ژهاونگ» از چین با نتایج مشابه ۴ بر ۲ به برتری رسیده بود، در مرحله بعدی با وجود نمایش قابل قبول، برابر مارک ویلیامز قهرمان پرافتخار ولزی با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها بازماند.

دیگر نماینده ایران، حسین وفایی، که از دور سوم وارد مسابقات شد، در یک جدال حساس و نفسگیر برابر لوکا برسل قهرمان جهان ۲۰۲۳ از بلژیک به میدان رفت. وفایی در این دیدار نمایشی درخشان ارائه داد اما در نهایت با نتیجه نزدیک ۴ بر ۳ مغلوب حریف قدرتمند خود شد.

شایان ذکر است که نیل رابرتسون از استرالیا مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است.

