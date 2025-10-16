به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز، آسمان استان یزد عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات بعدازظهر، افزایش ابر در نواحی شمالی و شرقی محتمل است.

همچنین سرعت باد در مرکز استان ملایم تا متوسط بوده و در شرق استان، وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک دور از انتظار نیست.

در همین حال تا صبح جمعه، استان یزد شاهد تغییرات محسوسی در فعالیت‌های جوی نخواهد بود، بااین‌حال، در برخی مناطق احتمال وزش باد و افزایش ابر وجود دارد که در مناطق شمال استان (اردکان، میبد) آسمان نیمه‌ابری همراه با وزش باد ملایم و در مناطق جنوبی استان (مهریز، خاتم) آسمان صاف تا کمی ابری، دمای شبانه نسبتاً پایین و برای شرق استان (بافق) وزش باد شدید همراه با احتمال خیزش گردوخاک دور از انتظار نخواهد بود.

برای غرب استان (تفت) هوای خنک و پایدار، احتمال افزایش ابر در ارتفاعات و برای مرکز استان (یزد) افزایش دما تا ظهر، سپس کاهش تدریجی و آسمان صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

توصیه می‌شود از امروز، باتوجه‌به وزش باد در شرق استان، ساکنان بافق و مناطق مجاور از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و نکات ایمنی را رعایت کنند، همچنین، کشاورزان در نواحی سردسیر غربی نسبت به تنظیم زمان آبیاری و مراقبت از محصولات حساس به دمای شبانه اقدام نمایند.