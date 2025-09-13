سید محسن قوامی در گفتوگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار کرد: اولین کاروان مرحله دوم زائران عمره مفرده کهگیلویه و بویراحمد ۲۱ مهرماه به سرزمین وحی انجام میشود.
مدیر حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد افزود: افرادی که دارای فیشهای عمره تا اولویت ۶۰۰ هستند، میتوانند به دفاتر زیارتی تحت نظر حج و زیارت در استان مراجعه وثبت نام خود را قطعی کنند.
وی بیان کرد: کسانی که قصد سفر به عتبات عالیات را دارند میتوانند به دفاتر زیارتی مجاز تحت نظر سازمان حج و زیارت در استان و سایر شهرستانهای استان مراجعه اقدام به ثبتنام کنند.
قوامی نژاد تصریح کرد: توصیه میشود افراد از مراجعه به کاروانهای غیرمجاز آزادبرها برای ثبت نام به عتبات خودداری کنند.
نظر شما