سید محسن قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار کرد: اولین کاروان مرحله دوم زائران عمره مفرده کهگیلویه و بویراحمد ۲۱ مهرماه به سرزمین وحی انجام می‌شود.

مدیر حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد افزود: افرادی که دارای فیش‌های عمره تا اولویت ۶۰۰ هستند، می‌توانند به دفاتر زیارتی تحت نظر حج و زیارت در استان مراجعه وثبت نام خود را قطعی کنند.

وی بیان کرد: کسانی که قصد سفر به عتبات عالیات را دارند می‌توانند به دفاتر زیارتی مجاز تحت نظر سازمان حج و زیارت در استان و سایر شهرستان‌های استان مراجعه اقدام به ثبت‌نام کنند.

قوامی نژاد تصریح کرد: توصیه می‌شود افراد از مراجعه به کاروان‌های غیرمجاز آزادبرها برای ثبت نام به عتبات خودداری کنند.