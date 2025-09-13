۵ هزار و ۶۹۹ تن کالا در مرز مهران ترانزیت شد

سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مدت، پایانه مرزی مهران شاهد تردد متنوعی از انواع حملونقل بینالمللی و داخلی بوده است.
وی بیان کرد: بر اساس آمار ثبتشده، در بخش ترانشیپمنت (جابجایی و انتقال کالا بین دو وسیله نقلیه در مرز) تعداد ۲۱ هزار و ۷۱۳ دستگاه کامیون فعالیت داشته و مجموع وزن کالاهای جابهجا شده در این بخش به ۴۷۰ هزار و ۲۷۶ تن رسیده است.
وی در مورد وضعیت کالاهایی که مستقیماً در مرز تخلیه شدهاند، افزود: در حوزه تخلیه کالا در مرز، طی این مدت یک هزار و ۲۹۸ دستگاه کامیون، در مجموع ۲۴ هزار و ۴۹۶ تن محموله را تخلیه کردهاند. این بخش معمولاً مربوط به کالاهای صادراتی یا وارداتی است که فرآیند جابهجایی آنها در خود مرز انجام میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام اظهار کرد: بخش ترانزیت خروجی شامل کالاهایی است که بهصورت عبوری از مرز خارج میشوند، در پنج ماهه نخست سال جاری، ۳۲۷ دستگاه کامیون در این بخش تردد داشتهاند و در مجموع ۵ هزار و ۶۹۹ تن کالا ترانزیت خروجی شده است.
چشمه خاور گفت: همچنین در بخش حمل یکسره خروجی، که بهمعنای ارسال مستقیم کالا از داخل کشور به مقصد خارجی بدون توقف در مرز است، ۲ هزار و ۲۲۰ دستگاه کامیون فعالیت داشته و حجم کالای جابهجا شده به ۳۷ هزار و ۲۵۸ تُن رسیده است.
وی افزود: این ارقام نشاندهنده نقش محوری پایانه مرزی مهران در ترانزیت و صادرات کالا است. ما با وجود برخی چالشها، تلاش کردهایم با مدیریت مناسب، تسهیل فرآیندهای گمرکی و تقویت زیرساختها، روند جابهجایی کالا را روانتر کنیم. این پایانه علاوه بر ایجاد درآمد برای استان، فرصتهای شغلی و رونق اقتصادی بهویژه در حوزه حملونقل جادهای را نیز تقویت میکند.
