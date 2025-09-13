پایلوت طرح «مسجد و امام محله» در ری آغاز شد

حجت الاسلام حامد احمدپور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پایلوت طرح «مسجد و امام محله» در برخی مساجد این شهرستان خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح، تقویت نقش فرهنگی مساجد در سطح محله‌ها است.

در ادامه احمدپور با اشاره به برنامه‌های فرهنگی سال جاری اظهار داشت: طرح «مسجد و امام محله» یکی از برنامه‌های مهم سازمان تبلیغات اسلامی است که امسال به‌صورت آزمایشی در ری اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف ارتقا جایگاه مساجد در هدایت فرهنگی محله‌ها طراحی شده است، افزود: در این مدل تلاش می‌شود فعالیت‌های فرهنگی از سطح کلی ری به سطح محله‌ای و جزئی‌تر منتقل شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ری تأکید کرد: در اجرای این طرح، تمرکز صرفاً بر برنامه‌های کلی فرهنگی نیست، بلکه هر محله به‌طور مستقل مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد تا ظرفیت‌های بومی و نیازهای خاص آن منطقه شناسایی و تقویت شود.

احمدپور در پایان خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری وضعیت اجرای این طرح مشخص خواهد شد و در صورت موفقیت، به‌عنوان الگویی قابل تعمیم در سایر مناطق کشور نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.